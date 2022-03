Allianz SE: Der Versicherer glänzt mit Rekordjahr und Dividendensteigerung

Drei-Jahresstrategie „Simplicity at Scale“ und mögliche Zinserhöhungen

Als Allianz-Vorstand Oliver Bäte Anfang Dezember 2021 auf dem Kapitalmarkttag die mittelfristige Drei-Jahresstrategie „Simplicity at Scale“ für den zweitgrößten europäischen Versicherer präsentierte, war die Europäische Zentralbank (EZB) von Zinserhöhungen noch weit entfernt. Diese wären wichtig, da man nach der langen Durststrecke die Beiträge der Kunden und die fälligen Anleihen endlich wieder zu höheren Renditen anlegen könnte. Nur drei Monate später deutete Notenbankchefin Lagarde an, dass es primär in der kurzen Frist Inflationsrisiken gebe. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel sieht das Risiko, dass die EZB zu spät handeln könnte. Spekulationen um eine baldige Zinserhöhung keimten auf. Unabhängig von der weiteren Zinsentwicklungen will der Versicherer in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Dafür soll einerseits der digitale Umbau vorangetrieben werden. Die Kerneinheiten im Bereich der Sach- und Unfallversicherung sowie der Lebens- und Krankenversicherung sollen gestärkt und insbesondere vereinfacht werden. Zudem soll das Asset-Management verstärkt in den Mittelpunkt rücken. Das soll sich für Aktionäre lohnen. Der Gewinn je Aktie soll durchschnittlich um 5 % bis 7 % pro Jahr wachsen. Zudem erwartet der Versicherer in den nächsten drei Jahren eine Eigenkapitalrendite von über 13 % pro Jahr. Diese belief sich auf Basis vorläufiger Zahlen für das abgelaufene Jahr auf 10,6 %. Aktionäre sollen am zukünftigen Geschäftserfolg partizipieren. Es sollen weiterhin 50 % des Jahresüberschusses ausgeschüttet werden. Die Dividende soll in jedem Jahr um mindestens 5 % steigen. Zudem stellte das Management Aktienrückrückkäufe in Aussicht.

Belastung durch Vergleiche für Structured Alpha-Fonds

Der Versicherer befindet sich bereits auf einem guten Weg. Auf Basis der vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr stieg der Umsatz um 5,7 % auf 148,5 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 24,6 % auf 13,4 Mrd. Euro. Dass der auf die Anteilseigner entfallende Jahresüberschuss dennoch um 2,9 % auf 6,6 Mrd. Euro zurückging, war auf eine einmalige Rückstellung in Höhe von 3,7 Mrd. Euro vor Steuern zurückzuführen. Etwa 25 Großanleger hatten den Versicherer aufgrund von Verlusten mit den AllianzGI U.S. Structured Alpha Fonds verklagt. Nach gut zwei Jahren könnte das Kapitel jedoch bald ein Ende finden. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom 01. März zufolge habe eine Reihe von Großanlegern beantragt, ihre Klagen gegen den Versicherer zu beenden. Dieser erwartet zusätzliche Belastungen, bevor die Verfahren endgültig abgeschlossen werden können. Das Ergebnis der Ermittlungen des US-Justizministeriums und der Securities and Exchange Commission (SEC) ist immer noch offen, es könnten weitere Belastungen entstehen. Dennoch gilt hier das Motto: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Satte Dividendenerhöhung, Aktienrückkaufprogramm und markttechnisch überverkaufte Situation

Am 17. Februar kündigte das Unternehmen an, die Dividende für das vergangene Jahr um 12,5 % auf 10,80 Euro je Aktie anzuheben. Die Dividendenrendite liegt damit bei rund 5,5 %. Das ist in einer Niedrigzinsphase attraktiv. Zusätzlich wird der Versicherer Aktien im Wert von bis zu 1 Mrd. Euro zurückkaufen. Das entspricht rund 1,25 % der Marktkapitalisierung. Dass es in Zukunft so weitergehen könnte, zeigt die im Februar veröffentlichte Prognose für das laufende Jahr. Das operative Ergebnis für das Jahr 2022 soll 13,4 Mrd. Euro, plus oder minus 1 Mrd. Euro, betragen. Trotz der günstigen Bewertung – das erwartetete KGV für dieses Jahr liegt bei 9 – kam die Aktie zuletzt unter Druck und nähert sich markttechnisch dem überverkauften Bereich. Eine Gegenreaktion wird wahrscheinlicher.

Produktidee: Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Allianz SE

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Bonus-Zertifikate mit Cap. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Allianz SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Bonus-Zertifikat mit Cap, das am 24.03.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin). Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 225,00 EUR begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Liegt der Beobachtungspreis immer über der Barriere von 145,75 EUR, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 225,00 Euro.

2. Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Barriere von 145,75 EUR, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 225,00 Euro begrenzt. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Beobachtungspreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 04.03.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion