Allianz streicht Gewinnziel - Anleger bleiben gelassen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz zieht nach Bremsspuren im ersten Quartal seinen Jahresgewinnausblick zurück. Vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Unsicherheiten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und den aktualisierten Planzahlen der operativen Gruppengesellschaften dürfte das Ziel eines operativen Ergebnisses in 2020 von 11,5 bis 12,5 Milliarden Euro nicht mehr erreichbar sein, hieß es in einer am Donnerstagabend in München veröffentlichten Mitteilung. "Ein neues Gewinnziel für 2020 wird der Vorstand nach Abschluss der revidierten Planung kommunizieren."

Im ersten Quartal war das operative Ergebnis von 3,0 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 2,3 Milliarden Euro gesunken. Unter dem Strich fiel der Gewinn von 2,0 auf 1,4 Milliarden Euro.

Anleger reagierten zunächst relativ gelassen. In einer ersten Reaktion sank der Aktienkurs von Allianz auf der Handelsplattform Tradegate um ein halbes Prozent./he/bek