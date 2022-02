Allianz: Trübt eine Milliardenklage ein gutes Geschäftsjahr ein – Freitag wird das Geheimnis gelüftet

Bislang lesen sich die Quartalsberichte aus der Branche sehr gut. Zuletzt hatte Talanx vermeldet, dass der Konzern schon ein Jahr früher als geplant, beim Gewinn die Marke von einer Milliarde Euro geknackt hat. Auch die Allianz hat sich für das abgelaufene Geschäftsjahr Rekorde vorgenommen. Wahrscheinlich hat der Dax-Konzern sie auch erreicht. Aber es gibt eine Variable, die das gute Ergebnis der Allianz eintrüben könnte eine Rechtsstreitigkeit in den USA. Die könnte die Allianz teuer zu stehen kommen und das könnte eine Top-Bilanz am Ende doch zunichte machen und die Anleger verschrecken.

Rekord am oberen Ende der Spanne

Nachdem die Corona-Pandemie bei der Allianz im Jahr 2020 am Gewinn gezehrt hatte, hat der Vorstand für 2021 im Tagesgeschäft ein Rekordergebnis in Auge gefasst. So soll der operative Gewinn das obere Ende der Spanne von 11 bis 13 Milliarden Euro erreichen, wie der Dax-Konzern im November mitgeteilt hatte.

Wer nach der verheerenden Flutkatastrophe in Deutschland und Nachbarländern mit immensen Belastungen für die Allianz gerechnet hatte, dürfte überrascht gewesen sein: Zwar rechnete der Vorstand infolge der Zerstörungen zuletzt mit Bruttoschäden von mehr als einer Milliarde Euro. Weil die Allianz einen Gutteil ihrer Risiken bei anderen Unternehmen rückversichert hatte, verbuchte sie bisher lediglich eine Nettobelastung von etwa 400 Millionen Euro.

Deutlich teurer dürfte den Konzern ein Rechtsstreit in den USA zu stehen kommen. Mehrere Investoren haben die Allianz in den USA wegen Verlusten verklagt, für die sie die Fondstochter Allianz Global Investors (AGI) verantwortlich machen. Das US-Justizministerium und die Wertpapieraufsicht SEC haben sich in die Angelegenheit eingeschaltet. Es geht um Schadenersatzforderungen und mögliche Strafen in Milliardenhöhe.

Die Vorwürfe laufen darauf hinaus, dass die Fondsmanager die eigenen Richtlinien nicht eingehalten und nicht angemessen auf die Marktentwicklung in der frühen Phase der Corona-Pandemie reagiert hätten. Das soll wiederum die hohen Verluste der Investoren verursacht haben.

Der Allianz-Vorstand hat bislang keine Einschätzung dazu abgegeben, wie teuer die Angelegenheit den Konzern zu stehen kommen könnte. Gemäß früheren Angaben rechnet das Unternehmen mit „potenziell negativen Auswirkungen“ auf den Jahresüberschuss.

Finanzvorstand Giulio Terzariol hielt es im November für denkbar, dass die Allianz Ende 2021 eine entsprechende Rückstellung für die Folgen des Rechtsstreits bildet. Als sicheren Zeitplan wollte er dies jedoch nicht verstanden wissen.

Für die kommenden Jahre hat sich die Allianz Anfang Dezember neue Geschäftsziele gesetzt. Demnach sollen Umsatz und Gewinn in den Jahren bis 2024 weiter steigen.

Experten erwarten gute Zahlen

Branchenexperten zufolge dürfte die Allianz ihre eigenen Ziele im Tagesgeschäft im vergangenen Jahr sogar übertroffen haben. Vom Konzern selbst bis 8. Februar befragte Analysten rechnen im Schnitt mit einem operativen Gewinn von 13,2 Milliarden Euro, fast 23 Prozent mehr als im Vorjahr und rund 200 Millionen mehr als zuletzt vom Vorstand vorhergesagt. Alle drei Sparten dürften zu dem Anstieg beigetragen haben. Unter dem Strich erwarten die Analysten einen Überschuss von 8,5 Milliarden Euro, eine Steigerung um fast 25 Prozent.

Die drohende Milliardenbelastung in den USA ist in den meisten Schätzungen aber nicht berücksichtigt. Branchenexperte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies hält eine Rückstellung im 2021er-Jahresabschluss zwar für möglich. Wahrscheinlicher sei dies aus seiner Sicht aber bis zum zweiten Quartal des laufenden Jahres. Er hat seinen Berechnungen für 2022 eine Belastung von 6,5 Milliarden Euro zugrundegelegt.

Sein Kollege Michael Huttner von der Bank Berenberg geht von 5,8 Milliarden Euro aus – und erwartet, dass die Allianz die Belastung im Jahresabschluss 2021 verbucht. Demnach erwartet er für das abgelaufene Jahr einen Gewinneinbruch auf gut 3,6 Milliarden Euro.

Nachdem Allianz-Chef Oliver Bäte den Aktionären für 2021 eine mindestens fünfprozentige Dividendenerhöhung versprochen hat, rechnen von Bloomberg befragte Analysten sogar mit einer Erhöhung um 11,5 Prozent auf 10,70 Euro.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: OleksSH/Shutterstock.com