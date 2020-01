Allianz und BASF: Was Investoren zwischen 2019 und 2020 beobachten sollten!

Das neue Jahr 2020 ist da und doch wird die Investoren mindestens noch für ein paar Wochen oder auch ein, zwei Monate das alte Börsenjahr 2019 ein kleines bisschen beschäftigen. Schließlich endete mit dem Jahreswechsel auch gerade erst das Geschäftsjahr vieler börsennotierter Unternehmen und Konzerne, entsprechend erfolgt noch eine Berichtssaison mit den Ganzjahreszahlen zum Jahresende.

Zwei Aktien, bei denen es spannend werden könnte, sind wohl die Aktien der Allianz und von BASF. Schauen wir im Folgenden daher einmal, worauf Investoren dieser beiden DAX-Papier achten sollten. Und wo sich Weichen für die nun aktuellen zwölf Monate ergeben könnten.

Allianz: Starker Jahresausklang, und dann?

Eine erste Aktie, bei der die ersten neun Monate bereits für ein starkes Geschäftsjahr 2019 gesorgt haben, ist die der Allianz. Der DAX-Direktversicherer hat innerhalb dieses Zeitraumes schließlich bereits eine Steigerung des Ergebnisses je Aktie im höheren einstelligen Prozentbereich hingelegt. Genauer gesagt ging es hier um 7,6 % auf 14,44 Euro hinauf. Definitiv ein spannendes, moderates Wachstum, das die Allianz hier gezeigt hat.

Werbung Knock-Outs zur Allianz Aktie Kurserwartung Allianz-Aktie wird steigen Allianz-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Spannend dürfte dabei noch werden, wie der Jahresausklang wird. Kann die Allianz das Ergebniswachstum noch ein kleines bisschen ankurbeln oder werden durchwachsenere Zahlen das Ergebnis je Aktie nach unten revidieren? Eine Frage, die hierbei relevant werden dürfte, jedoch langfristig wohl nicht kriegsentscheidend wird. Immerhin scheint das aktuelle Geschäftsjahr 2019 ein Jahr des moderaten Wachstums zu werden, was sich auch bei der Dividende niederschlagen dürfte.

Investoren, die ein wenig weiterdenken, werden sich mit Sicherheit fragen, wie es nun weitergehen wird. Eine Fortsetzung des moderaten Wachstums auf dem aktuell hohen Niveau könnte schließlich weitere Rekordergebnisse bedeuten. Und möglicherweise auch die Rallye der Allianz-Aktie des vergangenen Jahres weiterhin am Leben erhalten. Entsprechend dürfte der Ausblick auf die kommenden zwölf Monate bei den kommenden Quartalszahlen besonders interessant werden.

BASF: 2019 zum Vergessen, Besserung 2020?

Bei der Aktie von BASF hingegen wird wohl niemand mehr mit einem operativen Rekordjahr rechnen. Das Management des Ludwigshafener Chemiekonzerns hat schließlich bereits in den vergangenen Zahlenwerken gezeigt, dass durch Handelskonflikt und konjunkturelle Sorgen in diesem Jahr ein operativer Einbruch bevorsteht. Um bis zu 30 % dürfte das operative Ergebnis dabei einbrechen. Nach einem bereits durchwachsenen Geschäftsjahr 2018 wird 2019 somit das zweite schwierige Jahr für den DAX-Chemieriesen.

Nichtsdestoweniger dürften Investoren auch hier inzwischen optimistisch nach vorne blicken. Denn, immerhin, die Dividende wird gemäß den Aussagen des Managements wohl auch weiterhin konstant bleiben und auch vom operativen Gewinn gedeckt werden können. Zumindest, wenn sich an der bisherigen Prognose für 2019 nichts mehr verändert.

Wichtig dürfte daher auch bei BASF sein, wie das Management in die Zukunft blickt. Nach inzwischen zwei durchwachsenen Geschäftsjahren dürften die Investoren hier inzwischen wieder vermehrt auf einen operativen Turnaround hoffen, zumindest deutet sich das bereits beim Aktienkurs hat. Seit Mitte August hat die Aktie des Chemieriesen schließlich um 20 % zulegen können, was wohl eine Prise Optimismus für die kommenden zwölf Monate zeigen dürfte.

Es wird spannend!

Wie wir unterm Strich sehen können, dürfte es noch einmal spannend im Kontext der Aktien von BASF und der Allianz werden. Die jeweiligen Quartalszahlen dürften zwar lediglich Nuancen beim Jahresergebnis 2019 ausmachen, allerdings ist es der Ausblick, der hier für Bewegung sorgen kann.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2020

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2020. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und von BASF. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images