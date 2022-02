ALLIANZ - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 222,500 € (XETRA)

Die Allianz-Aktie befindet sich seit März 2020 in einer Aufwärtsbewegung. Im Januar 2022 gelang der Ausbruch über einen flachen Abwärtstrend seit Februar 2020. In der letzten Woche attackierte der Wert das Hoch aus dem Februar 2020 bei 232,60 EUR. In dieser Woche gibt der Wert nach und fällt auf den gebrochenen Abwärtstrend bei 219,02 EUR zurück, kann sich aber darüber behaupten.

Die Allianz gab gestern Abend Zahlen bekannt. Der Umsatz steig um 7,9 % das operative Ergebnis um 18 % auf 3,5 Mrd. EUR. Allerdings nimmt die Allianz einmalige Rückstellungen in Höhe von 3,7 Mrd. USD vor, so dass sich ein negatives Ergebnis ergibt.

Für 2022 rechnet die Allianz mit einem operativen Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. Der Vorstand wird eine Erhöhung der Dividende auf 10,80 Euro je Aktie für 2021 vorschlagen.

Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt leicht negativ aus. Die Aktie gibt zu Handelsbeginn rund 1,5 % nach und fällt damit erneut auf den gebrochenen Abwärtstrend zurück.

Kaufsignal, wenn …

Bricht die Allianz-Aktie über 232,60 EUR aus, dann käme es zu einem Fortsetzungssignal für die Rally seit März 2020. In diesem Fall könnte es zu einer Rally gen 290-300 USD kommen. Sollte der Wert aber per Wochenschlusskurs unter 208,35 USD abfallen, wäre die Aktie erst einmal am Hoch aus dem Februar 2020 gescheitert. Abgaben in Richtung 182,52 und 170,12 EUR wäre zu erwarten.

