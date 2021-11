Allstate zahlt seit dem Jahr 1993 eine Dividende

Der amerikanische Versicherungskonzern Allstate Corp. (ISIN: US0200021014, NYSE: ALL) schüttet am 3. Januar 2022 (Record date ist der 30. November 2021) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,80 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 3,20 US-Dollar.

Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 111,94 US-Dollar (Stand: 19. November 2021) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,89 Prozent. Allstate zahlt seit dem Jahr 1993 (0,09 US-Dollar vierteljährlich) eine Dividende an die Aktionäre. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 (30. September 2021) betrug der Umsatz 12,48 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 10,68 Mrd. US-Dollar), wie am 3. November berichtet wurde. Der Ertrag auf bereinigter Basis lag bei 217 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 900 Mio. US-Dollar). Das Unternehmen mit Sitz in Northbrook, Illinois, ist ein Anbieter von Schaden- und Unfallversicherungen für private Konsumenten in den USA und ist bekannt für den Slogan: „You’re in good hands“. Das 1931 als Teil von Sears, Roebuck and Co. gegründete Unternehmen wurde 1993 ausgegliedert. Der Börsengang erfolgte am 11. Juni 1993. Seit Anfang des Jahres 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 1,83 Prozent im Plus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 32,09 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. November 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de