Allurion Technologies präsentiert umgestaltetes Allurion™-Programm zur Gewichtsreduktion und neue Unternehmensmarke

Das Unternehmen kündigt die Einführung eines neuen Programms an und hat die Marke von 50.000 behandelten Patienten überschritten

Allurion Technologies hat heute mit dem Start des umgestalteten Allurion-Programms zur Gewichtsreduktion und der Einführung einer neuen weltweiten Marke für das Unternehmen und sein Programm zwei wichtige Meilensteine bekannt gegeben.

Allurion startete 2016 mit dem kommerziellen Verkauf seines Flaggschiffsprodukts, dem Magenballon Elipse®. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen über 50.000 Patienten in 40 Ländern behandelt. Die Lösung des Unternehmens zur Gewichtsreduktion, die zu Beginn aus einem einzigen Gerät bestand, ist in dieser Zeit zu einem umfassenden Programm mit einer Kombination aus medizinischen, digitalen und ernährungswissenschaftlichen Ansätzen geworden, um die Gewichtsreduktion zu beschleunigen und ein Leben lang gesunde Gewohnheiten zu fördern.

Das heute vorgestellte neue Allurion-Programm bietet:



Den Allurion®-Ballon, der umgebrandet wurde, um seiner synergetischen Rolle bei anderen Funktionen des Programms Rechnung zu tragen



Die Allurion® Virtual Care Suite, die ein durchgängiges Patientenmanagement mit dem Allurion Health Tracker, der vernetzten Waage und der App ermöglicht



Allurion Insights, das Anbietern Patientenanalysen in Echtzeit sowie Telemedizinfunktionen zur Verfügung stellt



Der Allurion-Ballon ist das weltweit erste und einzige „procedureless™“ (ohne chirurgischen Eingriff) medizinische Gerät zur Gewichtsreduktion, das zu einer Gesamtgewichtsabnahme des Körpers von 10 bis 15% in rund 16 Wochen führt. Mehr als 50.000 Patienten wurden bislang mit dem Allurion-Ballon behandelt und das Rebranding trägt nicht nur seiner Funktion im Allurion-Programm Rechnung, sondern auch den Geräteverbesserungen, die zur Optimierung des Patienten- und Anbietererlebnisses vorgenommen wurden.

Der Allurion-Ballon ist mit der Allurion® Virtual Care Suite eng verbunden. Die in der Virtual Care Suite enthaltenen Tools für Patienten und Anbieter bieten eine ganzheitliche Herangehensweise an die Gewichtsreduktion für lebenslange Ergebnisse. Der Patient erhält den Allurion Health Tracker, eine vernetzte Waage und eine App zur Verfolgung, Überwachung und Unterstützung der Fortschritte, während das Gesundheitsteam gleichzeitig Daten in Echtzeit bekommt. Allurion Insights integriert diese Daten nahtlos beim Anbieter und ermöglicht ein durchgängiges Patientenmanagement durch die Bereitstellung von Patientenanalysen in Echtzeit und Telemedizinfunktionen.

Das heute präsentierte neue Branding beinhaltet ein neues Messaging, neue Identitäten, Logos und andere Designelemente, die in alle Produkte integriert wurden, um Patienten und Anbietern auf der ganzen Welt durchgängig ein einheitliches Erlebnis zu bieten.

„Der Start unseres umgestalteten Allurion-Programms und unseres neuen Brandings bildet den Höhepunkt einer von uns vor über einem Jahr begonnenen Initiative, mit der wir die Zukunft der Gewichtsreduktion umgestalten wollen und uns von einem Unternehmen, das ein Produkt anbietet, in ein Unternehmen entwickeln wollen, das ein revolutionäres Erlebnis mit lebenslangen Ergebnissen ermöglicht“, so Shantanu Gaur, M.D., Mitbegründer und CEO von Allurion Technologies. „In enger Zusammenarbeit mit unseren Patienten und Anbietern haben wir ein Erlebnis entwickelt, das ihren Bedürfnissen Rechnung trägt, und wir freuen uns auf die positive Wirkung, das es auf die Behandlungsergebnisse der Patienten auf der ganzen Welt haben wird.“

Über Allurion Technologies

Allurion Technologies hat sich dem Ziel verschrieben, der Adipositas ein Ende zu setzen. Beim Allurion-Programm handelt es sich um eine ganzheitliche Herangehensweise an die Gewichtsreduktion mit dem Allurion-Ballon, dem weltweit ersten und einzigen schluckbaren Magenballon zur Gewichtsreduktion, der keinen operativen Eingriff erfordert, der Allurion Virtual Care Suite mit der Allurion Connected Scale, dem Health Tracker und der App sowie Allurion Insights. Weitere Informationen finden Sie online unter www.allurion.com. Allurion ist eine Marke von Allurion Technologies, Inc. in den USA und in anderen Ländern auf der ganzen Welt.

Whitney Cypes

+1 (408)-547-7531