Alorica und Talkdesk geben strategische Partnerschaft zur Einführung der nächsten Generation des Kundenerlebnisses bekannt

Alorica, ein weltweit führender Anbieter von „Customer Experience (CX)“-Lösungen, und Talkdesk®, Inc., das führende cloudbasierte Kontaktzentrum für innovative Unternehmen, gaben heute eine strategische Partnerschaft zur Bereitstellung schlüsselfertiger CX-Lösungen bekannt. Die Partnerschaft bringt die Cloud-basierte Kontaktzentrums-Plattform von Talkdesk mit der preisgekrönten operativen Umsetzung und den erstklassigen Mitarbeitern von Alorica zusammen und bietet Kunden eine Komplettlösung, um Kundenzufriedenheit, Loyalität und einen langfristigen Wert durch eine skalierbare, kosteneffiziente und sichere Implementierung zu schaffen.

„Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, inmitten unsicherer wirtschaftlicher Aussichten in einen robusteren Kundenservice und ein besseres Kundenerlebnis investieren zu müssen und entsprechend zu skalieren“, sagt Greg Haller, Chief Operating Officer bei Alorica. „Mit einem tiefen Verständnis für den Kunden und dafür, wie digitale Plattformen unsere Branche neu definieren, investiert Alorica in die richtigen Technologien und Partner, die unseren Kunden helfen, ihre CX-Transformation erfolgreich zu meistern. Die vereinten, sich ergänzenden Fähigkeiten von Alorica und Talkdesk bieten unseren Kunden einen differenzierten Weg, das Kundenerlebnis auf kosteneffiziente Weise zu verbessern. Letztlich führt dies zu Markentreue, Umsatzwachstum und betrieblicher Effizienz.“

Die Erwartungen der Verbraucher gehen heute über den Support ausschließlich per Sprache hinaus und schließen das Internet, Messaging, mobile Anwendungen und soziale Plattformen als Teil der Kundenerfahrung ein. Als Reaktion darauf müssen Servicemodelle eine schnelle und einfache Kundeninteraktion über alle Kanäle hinweg bieten, und zwar auf eine Weise, die an jedem Berührungspunkt mit dem Kunden sowohl personalisiert als auch kontextbezogen ist. Unternehmen stehen jedoch vor der Herausforderung, neue Technologien, hochqualifizierte Talente und erstklassige Betriebsmodelle in einem beschleunigten Tempo zu realisieren und gleichzeitig Risiken zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern.

„Talkdesk ist leidenschaftlich bemüht, die Branche der Kontaktzentren mit innovativen Lösungen voranzutreiben und Unternehmen die Lösungen und flexiblen, verbrauchsbasierten Preisoptionen zu bieten, die sie benötigen, um sich vom Wettbewerb abzuheben“, sagt Tiago Paiva, Chief Executive Officer von Talkdesk. „Die kundenorientierte Philosophie, die Alorica und Talkdesk gemeinsam verfolgen, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, Markenvertrauen und -loyalität aufzubauen, indem sie außergewöhnliche Kundeninteraktionen ermöglichen.“

Alorica und Talkdesk bündeln ihre Kräfte, um diese Ziele zu erreichen, und ermöglichen ein umfassenderes Verständnis der Kundenbedürfnisse und die Fähigkeit, schnell maßgeschneiderte Angebote bereitzustellen. Durch die vereinten Fähigkeiten der beiden Unternehmen profitieren Kunden von einem integrierten Betriebsmodell für die Bereiche Personalbeschaffung, Training, Analyse, Wissensmanagement, Qualitätssicherung, Rufweiterleitung und Automatisierung. Die native Cloud-Plattform von Talkdesk ergänzt die eingebetteten Systeme von Alorica und stärkt eine kompetente Belegschaft. So erhalten Kunden einen branchenführenden und strategischen Ausführungspartner, um die neuesten CX-Lösungen über eine einzige Schnittstelle zu einem Bruchteil der Kosten des Aufbaus eigenständiger Betriebsabläufe auf effiziente Weise zu etablieren und zu skalieren.

Durch die Nutzung der CX Cloud™ von Talkdesk steigert Alorica die Unternehmensperformance im Auftrag von Kunden auf der ganzen Welt, was zu einer höheren Produktivität, Kundenzufriedenheit und Kosteneinsparungen führt. Durch diese einzigartige Partnerschaft setzen Alorica und Talkdesk mit Skalierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit neue Maßstäbe für den Markt der Kontaktzentrumslösungen. Dies wird nicht nur durch die Service-Level-Vereinbarung mit 100%iger Betriebsbereitschaft von Talkdesk unterstützt, sondern auch durch einen der größten Anbieter für Kundenerfahrung der Welt – Alorica – umgesetzt.

Über Alorica

Wir bestehen aus 100.000 leidenschaftlichen Problemlösern, die das Leben unserer Kunden durch positive Kundeninteraktionen verbessern – an jedem Kontaktpunkt, über Sprache, Chat und soziale Netzwerke. Durch den Einsatz innovativer Technologien – einschließlich intelligenter Automatisierung und einer umfassenden Analyse-Suite – unterstützen wir die weltweit angesehensten Marken mit den besten Talenten und den Ressourcen, die notwendig sind, um unglaublich großartige Erlebnisse zu schaffen. Alorica bietet eine Vielzahl von erstklassigen Dienstleistungen – von der Kundenbetreuung über Finanzlösungen bis hin zu digitalen Services – für Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, von denen viele zu den Fortune-500-Unternehmen gehören. Alorica-Kontaktzentren und Betriebszentren sind weltweit mit Standorten in 14 Ländern vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.Alorica.com.

Über Talkdesk

Talkdesk® ist das Cloud-Kontaktzentrum für innovative Unternehmen. Durch die Kombination von Unternehmensleistung und einfacher Bedienung für den Verbraucher passt sich Talkdesk leicht an die sich entwickelnden Bedürfnisse von Support- und Vertriebsteams und deren Endkunden an, was zu höherer Kundenzufriedenheit, Produktivität und Kosteneinsparungen führt. Mehr als 1.800 innovative Unternehmen weltweit, darunter IBM, Acxiom, 2U, Trivago und YMCA, vertrauen auf Talkdesk, um die Kundenerfahrung zu ihrem Wettbewerbsvorteil zu machen. Erfahren Sie mehr und fordern Sie unter www.talkdesk.com eine Demo an.

