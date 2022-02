Alpha Blue Ocean gibt die Bestellung von Sebastien Bearez zum Chief Financial Officer bekannt

Bei Alpha Blue Ocean, ein von Pierre Vannineuse gegründetes Family Office, ist man erfreut, die Ernennung von Sebastien Bearez zum Chief Financial Officer bekannt zu geben.

Sebastien Bearez übernimmt mit sofortiger Wirkung die administrative und finanzielle Leitung des Family Office. Zudem wird er für das Risikomanagement innerhalb der Alpha Blue Ocean Group zuständig sein.

Sebastien Bearez besitzt Masterabschlüsse in Informatik und Wirtschaft sowie zwei Masterabschlüsse in Rechtswissenschaften (Finanzrecht und Vermögensverwaltung) und arbeitet derzeit an einer Doktorarbeit.

Neben einer glänzenden akademischen Laufbahn war Sebastien Bearez für verschiedene große Unternehmen im Bereich der Beratung und der Finanzen tätig. Er begann seine Karriere bei Grant Thornton als Audit and Management Consultant. Nach einer Zwischenstation bei Deloitte wechselte er zur BNP Paribas Group und war dort als Global CIB Risk Officer tätig.

Im Jahr 2017 wurde er Rechtsberater für F&E und Financing bei F-Iniciativas, eine Position, die seinen Ehrgeiz und seine Fähigkeiten im Bereich Innovation bestätigte. Nachdem er in den letzten zwei Jahren Secretary General von BJ Invest war, wechselte Sebastien Bearez in das Büro des Alpha Blue Ocean Teams in Dubai.

Amine Nedjai, CEO von Alpha Blue Ocean: „Wir sind sehr erfreut, Sebastien in unserem Team willkommen zu heißen. Sein Background, seine Entschlossenheit und seine Fähigkeiten in den Bereichen Finanzanalyse und Innovation sind sehr wertvoll für die weitere Entwicklung und Expansion unseres Unternehmens.“

Sebastien Bearez, CFO von Alpha Blue Ocean: „Es war eine sehr einfache Entscheidung, Alpha Blue Ocean beizutreten. Es gibt zahlreiche faszinierende innovative und gesellschaftliche Herausforderungen, die in den kommenden Monaten und Jahren angegangen werden müssen, und Alpha Blue Ocean ist gut aufgestellt, um sie anzugehen, insbesondere mit seiner Finanzierungs-DNA, die entschlossen auf medizinische Innovation und die Energien der Zukunft ausgerichtet ist! Es wird viele hochspannende Projekte geben, und ich freue mich sehr, daran beteiligt zu sein.“

Alpha Blue Ocean wurde 2017 gegründet und ist Vorreiter im Bereich alternativer Finanzierungsformen in Europa, insbesondere im Bereich medizinischer Innovationen. Über einen Zeitraum von vier Jahren hat sich die von Pierre Vannineuse gegründete Unternehmensgruppe mit mehr als 1,5 Milliarden Euro an Finanzierungszusagen beteiligt, von denen 60 Prozent in die Sektoren Gesundheit und Innovationen investiert wurden.

