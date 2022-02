Alpha Blue Ocean kündigt Finanzierung von 3 Millionen Euro durch ADTHINK/NFTY an

Alpha Blue Ocean, ein von Pierre Vannineuse gegründetes Family Office und führender Spezialist für alternative Finanzierungen, hat die Unterzeichnung einer neuen Vereinbarung zur Bereitstellung von Finanzmitteln von drei Millionen Euro durch ADTHINK, kürzlich in NFTY (Ticker: ALNFT:FP) umbenannt, mithilfe einer neuen, innovativen und beispiellosen Lösung für alternative Finanzierungen in Frankreich gemeldet.

Das kürzlich in NFTY umbenannte Unternehmen Adthink und Alpha Blue Ocean haben die Unterzeichnung eines Finanzierungsvertrags über in Aktien rückzahlbare Wandelanleihen mit einem nominalen Höchstbetrag von 3 Millionen Euro über einen Zeitraum von drei Jahren bekannt gegeben.

Diese Finanzierungsvereinbarung zielt darauf ab, das Wachstum der Gruppe in den nächsten drei Jahren zu unterstützen und ihre Diversifizierung und Position als wichtiger Player für digitale Werbung in Frankreich zu stärken.

Pierre Vannineuse, Chairman, CIO und Gründer von Alpha Blue Ocean: „ABO freut sich sehr, mit diesem neuen Investment in ein führendes AdTech-Unternehmen und einen zukünftigen Marktführer für NFTs(*) in Frankreich sein Portfolio zu diversifizieren. Da wir ständig bestrebt sind, die Interessen aller Beteiligten an unseren Portfoliounternehmen und unseren Beteiligungen miteinander abzustimmen, sind wir das erste Unternehmen, das ein derartiges Finanzinstrument auf dem französischen Markt einführt.“

(*) Non Fungible Tokens sind einzigartige digitale „Vermögenswerte“, die auf einer verteilten Ledger-Technologie wie der Blockchain gespeichert und registriert sind (die meisten davon auf der Ethereum-Blockchain). Sie unterscheiden sich deutlich von anderen bekannteren Fungible Tokens wie BitCoin Ethereum oder Dogecoin.

Jonathan Métillon, CEO von Adthink: „Mithilfe dieser innovativen Finanzierungslösung können wir den spezifischen Bedürfnissen von Adthink gerecht werden, indem die Interessen aller Parteien und die der bestehenden Aktionäre aufeinander abgestimmt werden. Der Nettoerlös aus der Emission wird für den allgemeinen Bedarf der Gruppe, das für das Wachstum unserer Werbeaktivitäten notwendige Betriebskapital sowie das technische und vertriebliche Wachstum unserer neuen NFT-Vermarktungsdienstleistungen verwendet werden.“

Gegründet 2017, ist Alpha Blue Ocean ein Spezialist und Vorreiter im Bereich alternativer Finanzierungsformen in Europa und der Welt, insbesondere im Bereich der medizinischen Innovation. In vier Jahren hat die von Pierre Vannineuse gegründete Gruppe Finanzierungen im Volumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro abgeschlossen, davon 60 % im Bereich Gesundheit und Innovation.

