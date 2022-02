Alpha Blue Ocean meldet neue Finanzierungsvereinbarung mit DBT über 50 Millionen Euro

Alpha Blue Ocean, ein von Pierre Vannineuse gegründetes Family Office und Vorreiter im Bereich alternativer Finanzierungen in Europa, meldet den Abschluss einer zweiten Finanzierungsvereinbarung mit DBT mit einem Volumen von 50 Millionen Euro.

Nach einer ersten Kooperation Anfang 2020 mitten in der Pandemiekrise ist man bei Alpha Blue Ocean stolz darauf, dass die DBT Group mit dem Abschluss einer zweiten Finanzierungsvereinbarung erneut ihr Vertrauen in das Unternehmen beweist. Die Finanzierung in Höhe von 50 Millionen Euro wird in erster Linie für die Expansion und Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe genutzt werden.

Die DBT Group möchte ihr Wachstum beschleunigen, indem sie mehr Präsenz auf dem Unternehmensmarkt zeigt, ihre Präsenz in Europa ausbaut und ihr Angebot durch die Gründung ihrer Betreibertochtergesellschaft R3 vertikalisiert.

Der Abschluss dieser neuen Finanzierungsrunde wird es DBT ermöglichen, weitere Marktanteile im Bereich von Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu erobern.

Amine Nedjaï, CEO von Alpha Blue Ocean, äußert sich dazu wie folgt: „Dieser zweite Vertrag mit DBT unterstreicht einmal mehr die Seriosität unserer Dienstleistungen und Finanzierungslösungen. DBT kann ein fantastisches Projekt vorweisen und wird die Welt von morgen wirklich verändern, insbesondere im strategisch so wichtigen Bereich der Mobilität. Wir freuen uns sehr, erneut eine Kooperation mit dem Unternehmen einzugehen.“

Alexandre Borgoltz, CEO von DBT: „Im Namen der gesamten DBT Group möchte ich ABO dafür danken, dass das Unternehmen uns eine flexible, auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Finanzierungslösung angeboten hat. Die 2022 aufgenommenen Mittel werden in erster Linie dazu verwendet, unser Wachstum in unserem Kerngeschäft (Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge) voranzubringen, in dem wir eine Verdoppelung unseres Umsatzes im Vergleich zu 2020 erwarten.“

Um weitere Informationen zu erhalten oder um einen Interviewtermin mit einer Führungskraft von Alpha zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an das Pressebüro: pr@abo.co

Alpha Blue Ocean wurde 2017 gegründet und ist Vorreiter im Bereich alternativer Finanzierungsformen in Europa und weltweit, insbesondere im Bereich medizinischer Innovationen. Über einen Zeitraum von vier Jahren hat sich die von Pierre Vannineuse gegründete Unternehmensgruppe mit mehr als 1,5 Milliarden Euro an Finanzierungszusagen beteiligt, von denen 60 Prozent in die Sektoren Gesundheit und Innovationen investiert wurden.

