ALPHABET - Die Marken sind gesetzt

Die Aktie von Alphabet ist in den letzten Tagen in einer weiteren Aufwärtswelle über das bisherige Allzeithoch bei 2.936 USD ausgebrochen und hat das langfristige Kursziel bei 3.030 USD erreicht. Aktuell steigt der Wert in die Spitze einer keilförmigen Kursstruktur.

Bei einem Anstieg über das Kursziel bei 3.030 USD wäre auch der Keil nach oben verlassen und die Aktie könnte mit neuem Schwung direkt bis 3.103 USD steigen. An dieser zweiten langfristigen Zielmarke dürfte die Rally aber vorübergehend stoppen und eine deutliche Korrektur einsetzen. Sollte der Wert dagegen auch über 3.150 USD steigen, wäre sogar ein Kurssprung bis 3.240 USD möglich.

Dreht der Wert dagegen auf dem aktuellen Niveau ab und unterschreitet das letzte Rekordhoch, könnte es zu einem Pullback an die flache Abwärtstrendlinie auf Höhe von 2.850 USD kommen. Hier hätten die Bullen wieder Gelegenheit, das Ruder herumzureißen. Allerdings dürfte ein Bruch der Marke die erste übergeordnete Korrekturphase seit September einläuten. In diesem Fall dürfte eine ausgeprägte Gegenbewegung bis 2.725 und 2.623 USD einsetzen.

Alphabet Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)