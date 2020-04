Alphabet: Die Rechnung kommt erst in Q2

Insgesamt stiegen die Google-Umsätze von 25,6 auf 28,5 Mrd. US-Dollar. Im März seien die Anzeigenerlöse aber um rund 15 Prozent geschrumpft, das laufende Quartal werde aber schwierig, warnte Finanzchefin Ruth Porat. Im abgelaufenen Quartal steigerte Alphabet den Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 41,2 Mrd. US-Dollar. Ein Wachstumstreiber im ersten Quartal war die Videoplattform Youtube. Ihre Werbeerlöse stiegen auf vier Mrd. US-Dollar, noch ein Jahr zuvor waren es drei Mrd. US-Dollar. Seinen Quartalsgewinn konnte der Tech-Riese um 2,6 Prozent auf 6,84 Mrd. US-Dollar steigern. Mit Reserven von rund 117 Mrd. US-Dollar ist Alphabet für die Krise solide aufgestellt.

Der Blick auf den Kursverlauf der Alphabet-Aktie zeigt insgesamt aber ein recht zuversichtliches Bild, der langfristige Aufwärtstrend um 1.000 US-Dollar konnte verteidigt werden, auch notiert Alphabet schon wieder über dem mittleren Bereich der letzten Jahre. In der Nachbörse konnte die Aktie um weitere acht Prozent zulegen und nährt sich somit wieder der markanten Hürde um 1.300 US-Dollar an. Sollte ein nachhaltiger Ausbruch im heutigen Handelsverlauf gelingen, könnte weiteres Aufwärtspotenzial freiwerden und das Papier in Richtung seiner Jahreshochs vorantreiben.

Zahlen besser als erwartet

Die schlechte Erwartungshaltung der Anleger konnte wieso oft übertroffen werden, oberhalb von 1.300 US-Dollar ergibt sich für das Wertpapier von Alphabet weiteres Kurspotenzial an 1.350 US-Dollar, darüber sogar 1.382 US-Dollar. Wer ebenfalls von einem potenziellen Aufschwung der Aktie überproportional profitieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das ausgewählte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB1YXR zurückgreifen. Solange Alphabet jedoch zwischen den Kursmarken von 1.072 und grob 1.300 US-Dollar verharrt, ist das Papier grundsätzlich als neutral einzustufen. Doch die Auswirkungen der Corona-Krise dürften erst im zweiten Quartalsbericht vollständig zu sehen sein. Ein Long-Investment gestaltet sich daher noch mit vielen Fragezeichen. Ein Kursrutsch unter das Niveau von 1.182 US-Dollar könnte die Alphabet-Aktie noch einmal in den Bereich von 1.100 US-Dollar abwärts drücken.

Alphabet (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.300 // 1.317 // 1.332 // 1.344 // 1.351 // 1.373 US-Dollar Unterstützungen: 1.258 // 1.230 // 1.214 // 1.182 // 1.171 // 1.152 US-Dollar

Fazit

Obwohl die Märkte derzeit weiter steigen, ist das Ausmaß der Pandemie noch lange nicht zu beziffern und dürfte erst im zweiten Quartal voll durchschlagen. Wer sich allerdings auf die Seite der Bullen im Falle von Alphabet schlagen möchte, kann dies hierzu beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB1YXR tun. Die mögliche Rendite-Chance bei einem Kursanstieg auf ein Niveau von 1.382 US-Dollar beliefe sich in diesem Fall auf 80 Prozent im Schein. Zur Orientierung dürfte das Zertifikat dann um 2,84 Euro herum notieren, ein schnelles Eingreifen der Anleger wird jedoch stets vorausgesetzt. Aufgrund der hohen Schwankungsbreite der Märkte müssen sinnvolle Verlustbegrenzungen mit einem etwas größeren Abstand angesetzt werden. In diesem Fall würde sich das Niveau von vorläufig 1.200 US-Dollar anbieten, das einem möglichen Ausstiegskurs im Schein von 1,17 Euro entspricht.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB1YXR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,46 - 1,49 Euro Emittent: Citi Basispreis: 1.173,3579 US-Dollar Basiswert: Alphabet KO-Schwelle: 1.173,3579 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.232,59 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,84 Euro Hebel: 8,18 Kurschance: + 80 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.