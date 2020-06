ALPHABET - Gelingt dieser Ausbruch?

Noch kurz vor dem Start der crashartigen Abwärtsbewegung im Zuge der Coronavirus-Krise markierte die Alphabet-Aktie ein neues Allzeithoch bei 1.532 USD. Dann startete der große Abverkauf. Dieser brachte den Wert zurück an den Support bei 1.025 USD von wo aus es jetzt zu einer steilen Erholung kommt. Dabei kletterte die Aktie bis an die Unterkante des Gaps vom 24. Februar. Unterhalb davon pendelt sie sich seitwärts ein. Jetzt attackiert der Wert erneut am Widerstandsbereich bei 1.438 USD. Das Allzeithoch scheint zum Greifen nahe.

Ausbruch abwarten

Kommt es nach einer Korrektur oder auch direkt zum nachhaltigen Ausbruch über die Hürde bei 1.438 USD, sollten das Allzeithoch bei 1.532 und darüber hinaus optional die Trendkanaloberkante bei 1.670 USD angesteuert werden.

Kurzfristig könnte es ausgehend von diesem Widerstandsbereich zu Konsolidierungen kommen. Bei 1.280 - 1.305 USD liegt ein zentraler Support, wo Abwärtskorrekturen im besten Fall enden sollten. Unterhalb davon könnten größere Abwärtsbewegungen bis 1.170 - 1.190 USD eingeleitet werden.

