Alphabet – Hier bereiten Bullen großes vor!

Alphabet zeichnet sich eine neuerliche Kaufwelle ab. Technologiewerten ist in den letzten Wochen die Puste in der laufenden Rallye etwas ausgegangen. doch das Bild verbessert sich wieder von Stunde zu Stunde. Ausgerechnet beizeichnet sich eine neuerliche Kaufwelle ab.

Die Rallye bei dem Google-Mutterkonzern Alphabet hat beeindruckende Ausmaße in 2020 angenommen, aber auch in diesem Jahr ließ die Aufwärtsdynamik in dem Wertpapier nichts zu wünschen übrig. Insgesamt konnte im Februar ein Verlaufshoch bei 2.143 US-Dollar markiert werden, seitdem allerdings hat sich kurzfristig eine Konsolidierungsphase in einer vergleichsweise engen Handelsspanne eingestellt. Diese wurde bislang noch nicht aufgelöst, jedoch zeichnet sich im Bereich von 2.000 US-Dollar eine tragfähige Unterstützung ab. Bemerkenswert ist die aktuelle Wochenkerze in Form eines bullischen Hammers, die Hinweise auf eine Auflösung der laufenden Schiebephase liefert.

Folgekaufsignal denkbar

Solange die laufende Konsolidierung noch anhält und sich Alphabet zwischen 2.000 und grob 2.125 US-Dollar seitwärts bewegt, ist kein Handlungsbedarf gegeben. Sollte allerdings die bullische Hammerkerze in der folgenden Woche für Anschlussgewinne sorgen, wäre ein weiteres Kaufsignal mit Zielen um 2.229 und 2.365 US-Dollar denkbar. Ein Alleingang wäre allerdings skeptisch zu sehen, der gesamte Technologiesektor sollte zur Oberseite mitziehen. Anderenfalls würde man Gefahr laufen, einem Fehlsignal aufzulaufen, unterhalb von 1.990 US-Dollar wären demnach Rückläufer zunächst auf 1.962 und darunter auf 1.843 US-Dollar denkbar. Spätestens um 1.705 US-Dollar dürfte allerdings wieder vermehrtes Kaufinteresse aufgrund zahlreicher Unterstützungen einsetzen.

Widerstände: 2.113; 2.143; 2165; 2.190; 2.235; 2.265 US-Dollar

Unterstützungen: 2.052; 2.000; 1.990; 1.932; 1.843; 1.827 US-Dollar

Alphabet in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.01.2020 – 11.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US02079K3059

Alphabet in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.03.2016 – 11.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US02079K3059

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf Alphabet für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Alphabet HR36RG 3,52 1.740,00 3,77 15.09.2021 Alphabet HR547S 1,72 2.160,00 4,88 15.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.03.2020; 14:27 Uhr

Put Optionsschein auf Alphabet für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Alphabet HR4PZS 1,83 2.000,00 -3,92 16.03.2022 Alphabet HR547T 1,56 2.000,00 -4,54 15.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.03.2020; 14:30 Uhr

