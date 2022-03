ALPHABET - Ist die Aktie wieder auf einem Rallypfad unterwegs?

Die Alphabet-Aktie markierte am 19. November 2021 ein Hoch bei 3.037,00 USD. Anschließend fiel der Wert auf 2.492,84 USD zurück. Von dort aus startete eine starke Rally, die am 02. Februar 2022 zu einem neuen Allzeithoch bei 3.042,00 USD führte. Allerdings etablierte sich der Wert nicht über dem alten Allzeithoch, sondern fiel sehr schnell auf die Marke bei 2.492,84 USD zurück.

Dort bildete die Aktie zuletzt eine kleine Bodenformation aus. Nachdem sie am Freitag und Montag bereits am Buytrigger bei 2.734,28 USD gekratzt hat, gelang am Dienstag mit einer langen weißen Kerze der Ausbruch. Gestern kam es zu einem kleinen Rücksetzer.

Weitere Rally möglich

Durch den Ausbruch über 2.734,28 USD ergab sich innerhalb einer übergeordneten Seitwärtsbewegung ein Kaufsignal. Dieses Signal könnte die Aktie zu einer Aufwärtsbewegung bis an den Widerstandsbereich zwischen 3.037,00 USD und 3.042,00 USD, also an das Allzeithoch, veranlassen.

Sollte der Wert allerdings stabil unter 2.734,28 USD abfallen, wäre das Kaufsignal negiert. In diesem Fall müsste mit einem erneuten Rücksetzer in Richtung 2.492,84 USD gerechnet werden.

Fazit: Kurzfristig hat die Alphabet-Aktie Aufwärtspotenzial. Übergeordnet befindet sie sich allerdings in einer Seitwärtsbewegung.

Zusätzlich lesenswert:

FRESENIUS SE - So würde ich auf einen Boden spekulieren!

WILLIAMS COS. - Abprall bei 33 USD?

US - Ausblick - Die Bären melden sich zurück

ICE-kalt kalkuliert statt emotional reagiert: Handeln Sie Aktien, Indizes, Rohstoffe und Co. mit System. Im Trading-Service ICE Revelator zeigt Ihnen Elliott-Wellen-Experte André Tiedje wie. Mehr zum ICE Revelator

Alphabet Inc. (Class C) - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)