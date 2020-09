ALPHABET - Kurseinbruch mit Folgen

Die Aktie von Alphabet kam in der vergangenen Woche enorm unter Druck und brach von einem zuvor markierten neuen Allzeithoch bei 1.733 USD bis weit unter das vorherige, im Juli markierte Rekordhoch bei 1.586 USD ein. Zugleich setzte der Wert damit an die untere Begrenzungslinie eines seit Mitte März dominierenden steilen Aufwärtstrendkanals zurück. Mit dieser enormen Verkaufswelle wurde der letzte Teil des Aufwärtstrends seit Anfang August neutralisiert und damit ein weitreichendes, bärisches Signal generiert.

Pullback an altes Rekordhoch als Mindestziel

Die Verkaufswelle der Vorwoche konnte kurzfristig an der kleinen Unterstützung bei rund 1.550 USD von den Käufern gestoppt werden. Dennoch hat sich der Chart der Aktie von Alphabet stark eingetrübt und sich unter Umständen sogar ein neuer Abwärtstrend etabliert. Sollte der Wert jetzt nicht direkt wieder über die frühere Unterstützung bei 1.630 USD steigen können, wäre auch mit dem nachhaltigen Bruch der bislang nur angekratzten unteren Trendlinie des Aufwärtstrendkanals zu rechnen. Damit wäre der Weg für eine Fortsetzung des Einbruchs bis zum früheren Rekordhoch bei 1.532 USD und darunter bis an den wichtigen Unterstützungsbereich bei 1.474 USD frei. An dieser Stelle stünden die Chancen für eine mehrtägige Erholung gut. Bricht die Aktie dagegen auch unter die Marke ein, wäre allerdings ein Abverkauf bis 1.410 USD wahrscheinlich.

Können die Bullen den Wert dagegen weiter über der Haltemarke bei 1.587 USD etablieren, dürfte eine Erholung bis 1.630 USD starten. Dort wäre allerdings schon mit der Fortsetzung des Kursrutsches zu rechnen. Darüber dürften die Bären im Bereich von 1.670 USD wieder zuschlagen. Aktuell wäre der Ausverkauf aus charttechnischer Sicht ohnehin erst bei einem Anstieg über 1.670 USD gestoppt.

Alphabet Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)