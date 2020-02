Alphabet: Kursstärke bleibt erhalten!

Grob gesagt, tendierte die Aktie von Alphabet zwischen Ende 2018 und Ende 2019 in einer groben Seitwärtsspanne zwischen den Kursmarken von 1.008 und 1.296 US-Dollar. Anfang November letzten Jahres gelang es schließlich die Handelsspanne auf der Oberseite aufzulösen und wie erwartet an das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 1.490 US-Dollar vorzudringen. Nach einem sehr sauberen Pullback zurück auf das darunter gelegene Unterstützungsniveau (138,2 % Fibo) ging es Anfang dieses Monats wieder auf frische Rekordhochs weiter rauf. Damit rückt nun das nächste Fibonacci-Extension-Ziel mittelfristig in den Fokus der Händler.

Unglaublicher Stärke

Solange sich Alphabet oberhalb von 1.490 US-Dollar auffällt, sind weitere Zielmarken bei rund 1.550, darüber am 200 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 1.614 US-Dollar ableitbar. Für dieses Szenario kann ein fortgesetztes Long-Investment beispielsweise über das Oen End Turbo Long Zertifikat WKN KA878H erfolgen. Als Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von nicht mehr als 1.460 US-Dollar gewählt werden. Ein Rückfall darunter würde direkte Abschläge in den Bereich der Februartiefs bei 1.420 US-Dollar hervorrufen können. Darunter müsste mit einem Rücklauf auf 1.350 US-Dollar gerechnet werden.

Alphabet (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.529 // 1.550 // 1.567 // 1.581 // 1.598 // 1.614 US-Dollar Unterstützungen: 1.500 // 1.492 // 1.475 // 1.463 // 1.450 // 1.435 US-Dollar

Fazit

Ein neuerlicher Long-Einstieg kann über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA878H auf dem aktuellen Kursniveau erfolgen. Bis zum übergeordneten Ziel von 1.614 US-Dollar ergibt sich im Schein somit ein Ziel bei 1,72 Euro. Die angesetzte Verlustbegrenzung von 1.460 US-Dollar erfordert hingegen einen Ausstiegskurs von 0,29 Euro im vorgestellten Zertifikat. Als Anlagehorizont sollten jedoch gut einige Monate eingeplant werden. Die Rendite-Chance wurde mit glatt 100 Prozent berechnet.

Strategie für steigende Kurse WKN: KA878H Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,83 - 0,85 Euro Emittent: Citi Basispreis: 1.442,268 US-Dollar Basiswert: Alphabet KO-Schwelle: 1.442,268 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.518,73 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,72 Euro Hebel: 16,6 Kurschance: + 100 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.