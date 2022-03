Alphabet Long: 39 Prozent Chance!

Am Aktienmarkt herrscht wieder freundliche Stimmung. Trotz der deutlichen Kursgewinne handelt es sich bislang nur um eine Erleichterungsrally, quasi um eine Gegenbewegung in einem nach wie vor intakten Abwärtstrend. Um den zu beenden, hat der Markt noch einen weiten Weg vor sich. Alphabet hat sich die vergangenen 12 Monate als äußerst resilient präsentiert. Nach oben wurde die Benchmark NASDAQ 100 deutlich abgehängt, in den down-Phasen wurde das Papier nur ungern aus den Portfolien geworfen. Dies führte beispielsweise im Vergleich zu Microsoft zu einer um 20 Prozentpunkte besseren Performance. Trotz seiner schon erreichten Unternehmensgröße wächst Alphabet immer noch wie ein erfolgreiches Startup.

Zum Chart

Die Veröffentlichung der Q 4 Zahlen am 1. Februar 2022 führte bei Alphabet zu einem Kurssprung in Form eines Overnight-Gaps von knapp 11 Prozent auf das All Time High von 3042 US-Dollar. Schon am selben Tag begann die Konsolidierung in Richtung der Unterstützungszone bei 2530,12 US-Dollar. Im Zeitraum Januar 2021 bis Anfang September 2021 bildete der Kursverlauf einen Aufwärtstrend aus. Im Anschluss an den Trend reihte sich eine Seitwärtskonsolidierung, die ab Anfang Januar 2022 in einen Abwärtstrend überging. Herauszuheben gilt es, dass der Kurs die Kernunterstützung bei 2530,12 US-Dollar bis dato dreimal getestet hat und sogar in der Stunde der größten Panik am 7. und 8. März nicht unterschritten wurde. Besser als die Commodity-Aktien fungiert Alphabet als Fels in der Brandung bei hoch volatilen Börsentagen. Auch das erwartete KGV 2024 von aktuell 17 ist für einen High-Tech-Wachstumswert mit einer dominanten Marktposition im Rahmen des Erträglichen, zumal von der Basis per 2021 bis 2024 lediglich ein Gewinnwachstum von 36 Prozent vorausgesetzt wird.

Alphabet Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2636,66 // 3021,59 US-Dollar Unterstützungen: 2530,12 // 2422,23 US-Dollar

Fazit

Das Papier von Alphabet hat sich seit Anfang Januar 2022 zwar rückläufig entwickel, verlor aber weniger als das Gros der Technologietitel. Mit einem erwarteten KGV 2024 von aktuell 17 gilt der Wert auch als günstig bewertet. Die Veröffentlichung der jüngsten Zahlen hat auch gezeigt, dass das Kerngeschäft Suchmaschine im Jahresvergleich noch immer stark wächst. Aktuell gibt aber die Entwicklung in der Ukraine die Marktrichtung vor, von der nur wenige involvierte Militärs wissen, wie sie in den nächsten Wochen sein wird.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN KF4FNN) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Alphabet-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 5,02 profitieren und das Ziel bei 2895 US-Dollar ins Auge fassen (7,07 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 21 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 2495 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,47 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,22 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: KF4FNN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,19 - 5,20 Euro Emittent: Citigroup Basispreis: 2.110,30 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. (C Shares) KO-Schwelle: 2.110,30 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 2.677,32 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 7,07 Euro Hebel: 5,02 Kurschance: + 39 Prozent Quelle: Citigroup

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.