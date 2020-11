ALPHABET - Suche nach "Allzeithoch" bringt einen Treffer

Obwohl die Aktien von Alphabet im September stark unter Druck geraten waren und den damaligen Aufwärtstrend abrupt stoppten, konnte an der Unterstützung bei 1.410 USD ein Boden ausgebildet und direkt der nächste Aufwärtsimpuls gestartet werden. Dieser führte ab Mitte September über die Hürde bei 1.586 USD und überwand bereits Anfang November das bisherige Rekordhoch bei 1.733 USD mit einem Aufwärtsgap.

Der steile Anstieg stoppte erst bei 1.818 USD. Dort gingen die Aktien in eine seitwärts gerichtete Konsolidierung über, die zunächst zu zwei bullisch verlaufenden Tests der Unterstützung bei 1.733 USD führten. Von der Marke konnte sich der Wert in der letzten Woche lösen und wieder in Richtung Rekordhoch steigen.

Aufwärtstrend oberhalb von 1.717 USD intakt

Solange der Wert nicht unter das Zwischentief bei 1.717 USD gefallen ist, sollte man sich auf einen Angriff auf die 1.818 USD-Marke einstellen. Wird diese überschritten, könnte die Rally der Aktien bis 1.890 USD führen, ehe dort eine weitere Korrekturphase beginnen dürfte. Darüber wären aber sogar Zugewinne bis 1.950 USD mittelfristig nicht mehr auszuschließen.

Abgaben unter 1.717 USD könnten dagegen zunächst zu einer Schließung des Aufwärtsgaps und damit zu einer Gegenbewegung bis an die 1.635 USD-Marke führen. Dort sollten die Käufer wieder aktiv werden. Bricht der Wert jedoch auch unter diese Marke ein, würde sich die Korrektur bis an den wichtigen Unterstützungsbereich bei 1.586 USD ausdehnen. Sollte dort eine Bodenbildung ausbleiben, würde ein Bruch das Ende der Aufwärtstrendphase einleiten.

Alphabet Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)