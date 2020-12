Alpian wird Private-Banking- und Wealth-Management-Dienstleistungen in Kombination mit fachlichem Know-how von Finanzberatern anbieten, um Geschäftschancen im Private-Banking-Bereich mit einem Volumen von CHF 660 Milliarden zu erschließen





Mit Temenos SaaS wird die neue digitale Schweizer Bank eine schnelle Markteinführung und ein äußerst effizientes Kostenmodell erzielen und damit skalierbare, individuelle Private-Banking-Leistungen über eine bedienungsfreundliche Anwendung anbieten





Temenos ist weltweit der De-facto-Technologieanbieter für digitale Banken, die Innovationen auf sehr schnelle Weise voranbringen wollen



Temenos (SIX:TEMN), der Anbieter von Bankensoftware, gab heute bekannt, dass sich Alpian SA („Alpian“) für die Kernbanking-Technologie Temenos Transact sowie für Temenos Payments als SaaS-Lösung entschieden hat. Diese sollen die technische Grundlage für ganz neue digitale Private-Banking- und Wealth-Management-Dienstleistungen in der Schweiz bilden. Die Temenos SaaS-Technologie wird es Alpian ermöglichen, die neue Bank rasch an den Start zu bringen und Privatkunden innovative Banking-Dienstleistungen anzubieten, die auf das vermögende Kundensegment mit einem Anlagevermögen von 100’000 bis einer Million Schweizer Franken zugeschnitten sind. Dabei handelt es sich um ein bisher noch unerschlossenes Segment von 2,6 Millionen Privatkunden in der Schweiz, das laut Alpian ein geschätztes Volumen von CHF 660 Milliarden aufweist.

Das Finanzdienstleistungsunternehmen Alpian wurde von der führenden innovativen Bankengruppe REYL gegründet. Bei Alpian plant man, Anfang 2021 als voll lizenzierte Bank an den Start zu gehen. Die SaaS-Lösung von Temenos in Kombination mit der einzigartigen Funktionalität der Basistechnologien von Temenos Transact und Temenos Payments wird Alpian in die Lage versetzen, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen und den Kunden individualisierte digitale Leistungen anzubieten, mit denen sich das Unternehmen von seinen Mitbewerbern abhebt.

Alpian möchte die erste Bank sein, die einem breiteren Kundenspektrum die Stabilität, Sicherheit und persönliche Betreuung einer Schweizer Privatbank über eine offene, reaktionsschnelle, hochmoderne digitale Schnittstelle anbietet. Die Bank möchte maßgeschneiderte Investment-Boutique-Produkte, den sicheren digitalen persönlichen Zugang zu erfahrenen Finanzberatern und vereinfachte, transparente Bankdienstleistungen für jeden Tag anbieten – dies alles auf Grundlage der Technologie von Temenos.

Temenos Transact wird als SaaS-Lösung bereitgestellt und versetzt Alpian in die Lage, schneller auf den Markt zu gelangen, die Betriebskosten zu senken und von einer höheren Eigenkapitalrendite zu profitieren. Temenos Payments wird die Markteinführungszeit für die Zahlungsdienstleistungen von Alpian verkürzen und es der Bank ermöglichen, nahtlose und sichere Zahlungen (in Form herkömmlicher Transaktionen oder als Sofort-Zahlungen) anzubieten, die die neuesten Vorschriften gemäß ISO 20022 und PSD2 erfüllen.

Mit der Technologie von Temenos, die als Abonnementdienst bereitgestellt wird, wird Alpian in der Lage sein, die Technologie je nach geschäftlicher Nachfrage zu skalieren und eine äußerst effiziente Kostenstruktur zu schaffen, mit der die Bank ihren Kunden einen höheren Mehrwert bieten kann. Bei Banken, die die moderne Technologieplattform von Temenos nutzen, fallen im Vergleich zu Banken, die mit herkömmlichen Systemen arbeiten, nach Schätzungen lediglich 10 Prozent der sonst üblichen Kosten an. Dieser Vorsprung wird Alpian dabei unterstützen, profitabel zu wachsen und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Service zu fairen, transparenten Preisen anzubieten.

Ein wichtiger neuer Service von Temenos Transact ermöglicht den Kunden von Alpian den Zugriff auf ihr Guthaben und dessen Verwaltung. Zu diesem Zweck können sie ein einziges Mehrfachwährungskonto für Schweizer Franken und Euro nutzen. Temenos Transact wird Alpian dabei unterstützen, schneller innovative Produkte zu schaffen und weiterzuentwickeln und das Angebot des Unternehmens dank des Zugangs zu mehr als 700 offenen APIs, dem größten FinTech-Ökosystem, zu erweitern.

Die Temenos-Modellbank für die Schweiz stellt Alpian lokalisierte, vorkonfigurierte Bankfunktionalitäten bereit, so dass das Unternehmen die Technologie ganz ohne kundenspezifische Anpassungen implementieren kann. Dies trägt zur Verkürzung der Entwicklungs- und der Markteinführungszeit bei. Alpian wird zunächst Kunden in der Schweiz bedienen und plant, später auch in andere europäische Länder zu expandieren. Die SaaS-Technologie von Temenos ist flexibel skalierbar, so dass die Kundenwachstumspläne und die internationale Expansion von Alpian unterstützt werden.

Alpian schließt sich einer Reihe von digitalen Banken auf der ganzen Welt an, wie beispielsweise Alba, Banco del Sol, Flowe, Lunar, Next Commercial Bank, Varo Bank und WeLab Bank, die sich für Temenos als De-facto-Technologieanbieter entschieden haben, um sie bei der schnellen Markteinführung und Innovation zu unterstützen.

Schuyler Weiss, Chief Executive Officer von Alpian, äußerte sich dazu folgendermaßen: „Mit Alpian führen wir einen neuen Weg im Banking für vermögende Kunden ein. Er ist darauf abgestimmt, wie sie ihr Vermögen verwalten möchten. Unser Ansatz ist in erster Linie kundenorientiert. Dabei ist Technologie und Innovation die Grundlage für alles, was wir tun. Mit Temenos SaaS können wir unsere Ressourcen auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Serviceleistungen für unsere Kunden konzentrieren. Wir haben uns einen äußerst ehrgeizigen Zeitrahmen für die Markteinführung gesetzt. Die moderne Technologie von Temenos wird es uns ermöglichen, dieses Ziel zu erreichen. Sie wird uns die Freiheit geben, auch in Zukunft Innovationen zu schaffen und uns durch unser Angebot von anderen Mitbewerbern abzuheben.“

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, merkt dazu Folgendes an: „Wir freuen uns sehr, dass Temenos von Alpian mit der Bereitstellung seines bahnbrechenden digitalen Service beauftragt wurde. Die als SaaS-Modell bereitgestellten Lösungen Temenos Transact und Temenos Payments werden Alpian in die Lage versetzen, die Vorteile der Skalierbarkeit und Effizienz sowie einer flexiblen Kostenstruktur voll auszuschöpfen. Alpian schließt sich der wachsenden Gruppe der weltweit ehrgeizigsten Neobanken an, die unsere Technologien nutzen. Auch bei Alpian setzt man auf die Leistungsfähigkeit von Temenos SaaS für Innovationen und Wachstum, ohne an die Einschränkungen herkömmlicher Technologien gebunden zu sein. Die Bank Alpian hat eine echte Marktlücke erkannt. Ihr intelligentes Technologiekonzept wird dazu beitragen, dass sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus ist.“

