Alstom: Ist die Zugsparte von Bombardier wirklich die Lösung? – Macht die Übernahme Sinn für die Franzosen?

Nachdem die Fusion der Franzosen mit Siemens an den kartellrechtlichen Bedenken gescheitert war, plant Alstom den nächsten Schachzug. Der TGV-Hersteller will die Zugsparte des kanadischen Konkurrenten Bombardier übernehmen. Dafür solle ein Preis in der Spanne von 5,8 Milliarden Euro bis 6,2 Milliarden Euro gezahlt werden, wie Alstom am Montagabend am Saint-Ouen-sur-Seine bei Paris mitteilte. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden. Damit bahnt sich unter großen Zugherstellern ein neuer Zusammenschluss an. Als die Pläne bekannt wurden, da profitierten noch beide Aktien. Jetzt, wo der Kaufpreis an die Öffentlichkeit dringt, da gerät die Aktie von Alstom unter Druck und gibt fast 5 Prozent ab. Macht der Deal wirklich Sinn für die Franzosen?

Eisenbahn-Riese entsteht

Gemessen am Umsatz wird die Kombination Alstom/Bombardier im Konzert der ganz großen mitspielen. Aber reicht das auch, um die Konkurrenz aus dem Reich der Mitte in Europa in Schach zu halten?

China Railway Rolling Stock Corporation, kurz CRRC, liefert Hochgeschwindigkeitszüge und Wagons am Fliessband, wenn es sein muss. Die Masse dürfte in naher Zukunft allerdings nicht das entscheidende Kriterium sein, sondern die Umweltverträglichkeit. Die gute alte Diesellok rollt Richtung Abstellgleis. Wer die besten alternativen bietet, der dürfte auch in Zukunft die Nase vorne haben, egal wie groß das Unternehmen ist. Alstom ist hier mit seinen Wasserstoff-Zügen schon ganz gut positioniert.

Coradia iLint heißt der erste Wasserstoff-Zug der Franzosen, der nicht nur seine Testphase erfolgreich absolviert hat, sondern auch schon die ersten Bestellungen verzeichnet. Bombardier setzt hingegen auf einen Batterie betriebenen Zug, der Strecken ohne Hochleitungen meistern kann. Allerdings lässt die Reichweite noch einiges zu wünschen übrig. Auf der einen Seite ist es gut, dass sich die beiden Antriebssysteme nicht in die Quere kommen, aber auf der anderen Seite muss der Bombardier-Zug sicherlich noch ein wenig mehr bieten, um auf dem Markt aufzutrumpfen. Damit stellt sich wieder die Frage: Was bindet sich Alstom mit Bombardier ans Bein.

Kanadische Industrie-Ikone nur noch ein Schatten seiner selbst!

Zuletzt konnte Bombardier eigentlich nur noch durch Verkäufe von Unternehmensteilen den eigenen Kurs beflügeln. Airbus kauft die Kanadier aus dem gemeinsamen Projekt raus und jetzt versucht eben Alstom die Bahnsparte zu übernehmen. Schaut man sich die Entwicklung der Kanadier in diesem Bereich an, dann scheint auch hier einiges im Argen zu liegen. Die Franzosen sind zwar dafür bekannt, dass sie nicht lange fackeln, aber bis die Zugsparte von Bombardier wirklich auf Vordermann gebracht ist, dürften einigen Zeit ins Land gehen. Zeit, die CRRC nutzen dürfte, um in Europa einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Vossloh öffnet die europäische Tür

Der Spezialist für Bahninfrastruktur wird sein Lokwerk in Kiel an die Chinesen weiterreichen. Damit öffnet Vossloh CRRC die europäische Tür und dürfte von dem Verkauf auch im Anschluss profitieren. Vossloh hat viel Erfahrung mit dem Zulassungssystem für Schienenfahrzeuge und könnte den Chinesen hier weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Damit dürfte auch Voslloh nach dem Verkauf an CRRC auf die Chinesen als Einnahmequelle zurückgreifen. Der ehemalige Chef der Deutschen Bahn, Rüdiger Grube, soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender von Vossloh werden. Schon während seiner Zeit bei der Deutschen Bahn wollte Grube mit CRRC anbändeln. Jetzt könnte ihm das mit eiiger Verspätung gelingen.

Kartellamt hat mit der Prüfung noch nicht begonnen

Die geplante Übernahme des Bombardier-Zuggeschäfts durch den Hersteller Alstom wird von der EU-Kommission noch nicht geprüft. „Wir haben die Nachricht in der Presse gesehen“, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Dienstag. Das Vorhaben sei noch nicht an die EU-Kommission notifiziert worden.

Auf die Frage, ob sie ähnliche Probleme wie bei der im vergangenen Jahr gescheiterten Übernahme der Siemens-Zugsparte durch Alstom erwarte, sagte die Sprecherin, jeder Fall müsse für sich bewertet werden. Die EU-Kommission hatte im Februar 2019 den Zusammenschluss beider Unternehmen mit der Begründung untersagt, dieser würde den Wettbewerb etwa bei Hochgeschwindigkeitszügen einschränken.

Fazit:

Auf lange Sicht könnte sich der Bombardier-Deal für Alstom sicherlich lohnen. Allerdings müssen die Franzosen wohl noch einen riesigen Berg an Hausaufgaben erledigen, damit die Übernahme am Ende ein Erfolg wird. Die Eingliederung könnte die Zahlen der Franzosen zunächst belasten. Wer bei dem Deal als Aktionär mitspielen möchte, der sollte auf jeden Fall die Aktien von Vossloh oder CRRC aus den Augen verlieren.

Von Markus Weingran / dpa-AFX

Foto: JPstock / Shutterstock.com