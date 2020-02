Alstom verhandelt über Übernahme der Bombardier-Zugsparte

Paris (Reuters) - Der französische Zughersteller Alstom hat Gespräche mit dem kanadischen Rivalen Bombardier über einen möglichen Erwerb von dessen Zugsparte bestätigt.

"Die Diskussionen dauern an. Es wurde keine endgültige Entscheidung getroffen", teilte Alstom am Montag mit. Der Wert der Sparte wird auf sieben Milliarden Dollar geschätzt. Spekulationen über eine solche Offerte gibt es bereits seit Tagen gegeben. Reuters hatte am Sonntag von einem Insider erfahren, dass der Deal kurz vor dem Abschluss stehe. Der französische Nachrichtensender BFM hatte berichtet, die Verhandlungen liefen seit Monaten und Bombardier habe seine Bücher für die Franzosen bereits geöffnet.

Die Übernahme würde Alstom im Wettbewerb mit dem chinesischen Eisenbahngiganten CRRC stärken, nachdem die europäischen Behörden dem Konzern im vergangenen Jahr den Zusammenschluss mit der Siemens-Zugsparte untersagt hatten. Derweil braucht Bombardier Geld. Die Zug-Sparte gilt als werthaltigster Teil des Konzerns, auch wenn sie mit operativen Schwierigkeiten kämpft, die das Unternehmen vor kurzem zu einer Gewinnwarnung gezwungen hatten.