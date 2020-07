ALSTRIA OFFICE - Unterstützung im Fokus

Die Anteilsscheine des im Nebenwerte-Segment SDAX gelisteten Immobilienunternehmens konnten sich nachdem Corona-Ausverkauf im Frühjahr relativ zügig wieder in den Bereich des EMA50 erholen. Ausgehend von diesem viel beachteten gleitenden Durchschnitt setzte dann eine mehrwöchige Konsolidierungsphase ein - den Käufern gelang kaum noch etwas auf der Oberseite.

Wichtige Horizontalunterstützung erreicht

Im Bereich um 12,00 bis 12,05 EUR hat sich eine wichtige Horizontalunterstützung ausgebildet in den vergangenen Monaten, wie ein Blick auf den unten stehenden Tageschart unschwer belegt. So lange dieses Level nicht per Tagesschluss unterboten wird, dürfen die Käufer hier weiterhin auf eine neue Aufwärtswelle hoffen.

Allerdings sollte hierfür ein prozyklisches Kaufsignal in Form des Bruchs der kurzfristigen Abwärtstrendlinie im Tageschart abgewartet werden. In dem Falle wäre höchstwahrscheinlich auch der EMA50 im Tageschart überwunden und der Weg somit frei für eine größere Erholung in den Bereich 14,00 bis 15,00 EUR.

Mittelfristige Kaufsignale entstehen jedoch erst nördlich des EMA200 (aktuell im Bereich 14,27 EUR). Fällt die Aktie hingegen unter die genannte Unterstützung bei 12,00 EUR zurück, muss mit erneutem Abwärtsdruck Richtung Jahrestief knapp oberhalb der 10,00 EUR Marke gerechnet werden.

Alstria Office Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)