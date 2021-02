AltaGas schüttet monatliche Dividende aus

Die kanadische AltaGas Limited (ISIN: CA0213611001, TSE: ALA) schüttet eine monatliche Dividende in Höhe von 0,0833 kanadischen Dollar (CAD) an die Investoren aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Auszahltag ist der 15. März 2021 (Record date: 25. Februar 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit knapp 1,00 CAD ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 5,05 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 19,79 CAD (Stand: 10. Februar 2021). AltaGas ist ein Infrastrukturkonzern, der sich auf die Sektoren Gas, Energie und Wasserversorgung spezialisiert hat. Im dritten Quartal (30. September 2020) des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 969 Mio. CAD (Vorjahr: 888 Mio. CAD), wie bereits am 29. Oktober berichtet wurde. Die Aktie liegt an der Börse Toronto seit Jahresbeginn 2021 mit 5,72 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 5,51 Mrd. CAD (Stand: 10. Februar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de