Altana, Beiten Burkhardt und Nctm gründen ADVANT, eine europäische Kanzlei-Allianz

ADVANT soll als führender Rechtsberater Mandanten bei ihrer Expansion nach Europa oder innerhalb Europas unterstützen

Drei führende europäische Anwaltskanzleien haben heute die Gründung eine Allianz europäischer Kanzleien - ADVANT - bekanntgegeben, die dank ihrer einzigartigen Positionierung Mandanten bei der Expansion nach Kontinentaleuropa bzw. innerhalb Kontinentaleuropass unterstützen kann.

ADVANT wurde von den drei unabhängigen Wirtschaftskanzleien Altana (Frankreich), Beiten Burkhardt (Deutschland) und Nctm (Italien) gegründet. Die Gründungsmitglieder von ADVANT sind in ihren jeweiligen Jurisdiktionen etablierte und hoch angesehene Kanzleien, die mit ihrem bedeutenden Fachwissen ein breites Spektrum von Rechtsgebieten und Branchen abdecken.

Gemeinsam unterstützen die ADVANT-Kanzleien führende internationale Unternehmen bei ihrem Markteintritt oder ihrer Expansion in Europa, ebenso wie bestehende Mandanten in ihren jeweiligen Ursprungsländern und weltweit. Alle drei Allianz-Partner bleiben weiterhin als unabhängige Gesellschaften bestehen, werden aber ADVANT in ihre jeweiligen Kanzleinamen aufnehmen.

Mit einem Gesamtumsatz von 216 Millionen Euro (2020) und einem Team von mehr als 600 Berufsträgern, darunter mehr als 140 Equity Partner, entsteht mit ADVANT einer der größten Rechtsberater in Europa. ADVANT ist derzeit an 13 Standorten in Europa (Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, London, Mailand, München, Paris, Rom) und weltweit (Peking, Moskau, Schanghai) vertreten.

ADVANT ist als Schweizer Verein strukturiert und wird von einem Vorstand geleitet, der sich aus zwei Vertretern pro Mitgliedskanzlei zusammensetzt. Die Allianz hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren aktiv neue Mitglieder in weiteren europäischen Schlüsselmärkten zu gewinnen, während sie sich mit ihrer Wachstumsstrategie zu einem führenden europäischen Rechtsberater entwickeln will.

Über ADVANT

ADVANT ist eine europäische Allianz von Wirtschaftskanzleien, die dank ihrer einzigartigen Positionierung Mandanten zuverlässig durch die komplexe und variantenreiche Wirtschafts- und Rechtslandschaft Europas begleiten.

Die ADVANT-Kanzleien sind führende Rechtsberatungsgesellschaften in ihren jeweiligen Ländern.

ADVANT ist eine der größten europäischen Rechtsberatungseinheiten. Das länderübergreifende Team besteht aus mehr als 600 Berufsträgern, darunter mehr als 140 Equity Partner, an 13 Standorten in Europa und darüber hinaus.

Die Allianz wurde 2021 von drei Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen: Altana in Frankreich, Beiten Burkhardt in Deutschland und Nctm in Italien.

Weitere Informationen finden Sie unter advantlaw.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210915005685/de/

Scott Addison

scotta@infiniteglobal.com