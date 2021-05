Altasciences übernimmt Calvert Laboratories

Altasciences ist ein zukunftsorientiertes Auftragsforschungs-/CDMO-Unternehmen, das alle wichtigen Schritte in der frühen Phase der Wirkstoffentwicklung von der Auswahl der Hauptkandidaten bis zum Nachweis der klinischen Wirksamkeit unterstützt. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass die Übernahme von Calvert Laboratories abgeschlossen wurde, einem präklinischen Auftragsforschungsinstitut, das an der Ostküste der USA angesiedelt ist. Diese Übernahme wird die derzeitige präklinische Forschungstätigkeit von Altasciences an der Westküste nördlich von Seattle im US-Bundesstaat Washington ergänzen. Seit mehr als 40 Jahren entwickelt Calvert Laboratories für seine Kunden Therapeutika der nächsten Generation, die das Leben der Menschen verlängern und deren Lebensqualität steigern. Dies entspricht auch der Zielsetzung von Altasciences, bessere Arzneimittel zu entwickeln und sie den Patienten schneller zugänglich zu machen.

„Mit dieser Übernahme werden wir das Know-how im Bereich der niedermolekularen Wirkstoffe erhöhen und das aktuelle präklinische Angebot von Altasciences um die Bereiche Wirksamkeitspharmakologie, Ophthalmologie und Kanzerogenitätsstudien erweitern. Darüber hinaus wird damit die Präsenz von Altasciences an der US-amerikanischen Ostküste erweitert. Der Standort ist in unmittelbarer Nähe unseres CDMO-Standortes günstig gelegen“, so Steve Mason, Co-Chief Operating Officer von Altasciences.

Calvert Laboratories ist seit langem in der Branche erfolgreich als kooperativer Entwicklungspartner tätig, der umfangreiche Erfahrung, ein innovatives, lösungsorientiertes Konzept und unübertroffene Leistungsfähigkeit in die präklinische Medikamentenentwicklung einbringt. „Die gesamte Belegschaft von Calvert Laboratories freut sich sehr, künftig Altasciences anzugehören“, so Michael A. Recny, Ph.D., scheidender Chief Executive Officer von Calvert Laboratories. „Das Unternehmen kann unseren Kunden dank der umfassenden Kompetenzen eines größeren und stärker diversifizierten, global operierenden Auftragsforschungsinstituts jetzt eine erweiterte Palette an präklinischen und klinischen Dienstleistungen anbieten.“

„Diese Übernahme ist ein integraler Bestandteil des strategischen Wachstumsplans von Altasciences, der vorsieht, eine umfassende, voll integrierte Lösung für die frühe Phase der Medikamentenentwicklung anzubieten und gleichzeitig die sich ständig verändernden Herausforderungen zu meistern, denen sich biopharmazeutische Unternehmen in aller Welt beim Outsourcing zu stellen haben“, erläuterte Chris Perkin, CEO von Altasciences. „Wir freuen uns darauf, Seite an Seite mit unserem neuen präklinischen Expertenteam an der Ostküste zusammenzuarbeiten, einem Team, das unsere Werte hinsichtlich Spitzenleistungen, Integrität und Kundenorientierung teilt“, so Perkin.

Über Altasciences

Altasciences ist ein zukunftsorientiertes mittelständisches Auftragsforschungsunternehmen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit einem bewährten, flexiblen Konzept für präklinische und klinische Pharmakologie-Studien unterstützt, darunter mit Formulierungs-, Herstellungs- und Analyseleistungen. Seit über 25 Jahren kooperiert Altasciences mit Auftraggebern, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Medikamentenentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Wirksamkeitsnachweise, Bioanalyse, Programmmanagement, Medical Writing, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle auf die konkreten Anforderungen der Auftraggeber zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt die Auftraggeber dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und sie den Patienten schneller zugänglich zu machen.

