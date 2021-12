Alternativen zum MSCI World ETF: Es geht noch besser!

Der MSCI World erfreut sich großer Beliebtheit. Das merkt man besonders an den hohen Summen, die in ETFs mit Benchmark auf den MSCI World Index investiert wurden.

Die Popularität hat seine Gründe, denn Anleger, die mit ETFs auf den MSCI World setzten, konnten seit 1975 eine durchschnittliche Rendite von jährlich 9 % erzielen. Das ist ein durchaus hoher Wert.

Mit Blick auf die Gesamtperformance des Index seit Auflage im Jahr 1969 fällt die durchschnittliche jährliche Rendite mit 6,9 % jedoch etwas schwächer aus. Zu beachten bleibt weiter, dass bei diesem Wert Verwaltungsgebühren, Steuern, Depotgebühren oder An- und Verkaufsgebühren nicht berücksichtigt wurden.

Das Ganze soll den Blick auf das Wesentliche nicht trüben, denn mit dem MSCI World Index konnte man mehr als einen soliden Inflationsschutz herausholen.

Clevere Anleger mögen nun die Frage nach möglichen Alternativen stellen. Diese ist durchaus berechtigt, denn Anleger mit einer höheren Risikobereitschaft mögen auch ein erhöhtes Risiko für eine höhere Rendite in Kauf nehmen.

Mit Blick auf die Performance der letzten drei Jahre lassen sich viele spezialisierte ETFs ausfindig machen. So konnten ETF-Produkte mit Spezialisierung auf Technologieaktien oder IT den MSCI World in den vergangenen Jahren locker schlagen.

Heißer wurde es bei Themen wie Blockchain oder künstlicher Intelligenz. Ebenfalls vorne mit dabei waren Themen rund um saubere Energie sowie Robotik und die zukünftige Mobilität. Letztere enthält Aktienwerte wie NVIDIA oder Tesla.

Wer es etwas breiter mag, der hätte mit einem ETF auf den Nasdaq 100 ebenfalls richtig gelegen. Hier hätte man über die letzten drei Jahre eine Performance von 150 % erreichen können.

Mit Blick auf die Vermögenswerte, die in spezialisierten ETFs liegen, lässt sich zudem feststellen, dass es sich in gewisser Weise um Nischenprodukte handelt. In ihnen werden oftmals nur ein paar Hundert Millionen verwaltet.

Ob die vergangene Performance auch ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Performance sein kann, muss man klar verneinen. Vielmehr sollte man selbst den Blick in die Zukunft richten und sich eine Meinung darüber bilden, welche Spezial-ETFs in Zukunft profitieren könnten.

Besonders heiß begehrt sind meist Themen, die zukünftig ein starkes Wachstum versprechen. Ob die Fantasie am Ende auch auf den ETF durchschlägt, beinhaltet ebenfalls ein gewisses Risiko.

Nicht zu vergessen bleibt auch, dass spezialisierte ETFs meist nur eine kurze Outperformance gegenüber dem MSCI World generieren. Man kann diesen Sachverhalt vielleicht mit einem Strohfeuer vergleichen. Kurzfristig brennt es schneller und wärmt auch mehr. Langfristig geht ihm aber schnell die Energie aus.

Somit ist das Timing auch entscheidend für eine Outperformance des MSCI World Index. Man muss also den richtigen Zeitpunkt finden und das gute Momentum für sich nutzen. Gleichzeitig muss man bei einer Abflachung des Trends den Ausstieg finden.

Ob dieses hektische Hin und Her mit der eigenen Anlagestrategie konform ist, das muss natürlich jeder Anleger für sich selbst entscheiden.

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten ETFs. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Wertpapiere.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images