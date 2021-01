Alternativen zwischen Aktienmarkt und Sparkonto - Zertifikate Aktuell vom 15.01.2021

Replaced by the video

Sparen wird zunehmend zu einem Verlustgeschäft, denn immer mehr Banken geben Negativzinsen an ihre Privatkunden weiter. Warum handeln Geldhäuser so? Alternativ können Anleger ihr Erspartes investieren statt es auf dem Bankkonto liegen zu lassen. Welche Möglichkeiten welche Renditen versprechen und warum das Risikomanagement so wichtig ist, darüber spricht Bianca Thomas mit Christian Köker von der HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6054HkRvr►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter http://grp.hsbc/6055HkRvT#negativzinsen #anlageprodukte #zertifikate

