Altersvorsorge und Rente: 2 von 3 Säulen wanken!

Die Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung und Altersvorsorge vergrößern sich von Jahr zu Jahr. Um Erstere zu finanzieren, muss der Staat bereits seit vielen Jahren mit steigender Tendenz immer größere Steuerbeträge zuschießen, die eigentlich für andere Verwendungszwecke bestimmt sind. 2020 waren es bereits 75,3 Mrd. Euro.

Setzt sich diese Entwicklung weiter so fort, genügen die Steuereinnahmen eines Tages nicht mehr, um die Lücke zu schließen. Die Politik hat viele Jahrzehnte nicht auf das Problem reagiert, doch so wird es nur immer größer. Will sie hingegen auf eine reine Steuerfinanzierung umstellen, kommt es in Krisen zu einem Finanzierungsproblem. Die erste Säule der Altersvorsorge wankt somit bereits seit einigen Jahren.

Altersvorsorge: Die zweite Säule bekommt Risse

Weil dieses Problem bekannt ist, rät der Staat zur betrieblichen Altersvorsorge. Mittels Entgeltumwandlung zahlen Arbeitnehmer und -geber oder einer von beiden in eine Pensionskasse ein. Sie ist allerdings aufgrund gesetzlicher Vorgaben meist an Investitionen in Staatsanleihen gebunden.

Dies funktionierte in Zeiten einer ausreichenden Verzinsung gut, doch seit die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins 2016 auf 0,00 % gesenkt hat, geraten die Pensionskassen und somit die Altersvorsorge in Schwierigkeiten. Etwa 40 der insgesamt 135 Einrichtungen stehen bereits unter Beobachtung der Finanzaufsicht Bafin. Dies geschieht meist nur, wenn schwerwiegende Finanzierungsprobleme vorliegen.

Arbeitnehmer, die so ihre Altersvorsorgelücke schließen wollten, müssen also nicht nur seit vielen Jahren sinkende Renditen hinnehmen, sondern am Ende womöglich sogar um ihre Einzahlung fürchten. Zwar ist ein Absicherungssystem vorhanden, aber es ist nur begrenzt belastbar. Die Pensionskassen leiden zudem unter einer verstärkten EU-Regulierung, die nicht nur die Kosten erhöht und somit die Rendite senkt, sondern auch eine gestreute Anlage verbietet.

Die einzige Hoffnung der Pensionskassen, ist aufgrund der aktuell hohen Inflation eine Zinswende. Doch die EZB sträubt sich bisher, die Realität anzuerkennen, und hofft, dass die höhere Geldentwertung von allein wieder verschwindet. Zwei von drei Altersvorsorge-Säulen sind somit bedroht.

Probleme anerkennen und lösen

Die dritte Säule stellt die private Altersvorsorge über Fonds, ETFs oder Einzelanlagen dar. Doch den meisten Menschen fehlt dafür entweder das Wissen oder das Einkommen.

Die Probleme der gesetzlichen Rente und Pensionskassen sind lösbar, doch nur dann, wenn sie anerkannt werden. So müsste die gesetzliche Rentenversicherung unbeliebte Anpassungsmaßnahmen vornehmen, um sie wiederherzustellen.

Den Pensionskassen würde es hingegen helfen, wenn sie ihre Anlagen streuen und somit auch in Aktien, Immobilien oder Rohstoffe investieren könnten. Das Argument, der fehlenden Sicherheit trifft nachweislich eher auf Staatsanleihen als auf eine gestreute Anlage zu. Über eine höhere Rendite könnte so auch wieder die zweite Säule an Stärke gewinnen.

