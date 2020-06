ALTERYX – Ausbruch angelaufen

Alteryx Inc. - WKN: A2DME9 - ISIN: US02156B1035 - Kurs: 163,740 $ (NYSE)Das Unternehmen

Alteryx ist ein amerikanisches Computer-Software-Unternehme mit Fokus auf Big-Data und Datenanalyse. Die Kombination ermöglicht Alteryx, Unternehmen in vielen Bereichen zu unterstützen. Hierzu gehören beispielsweise Wettbewerbsanalysen, Kundenforschung, Produktentwicklung oder Kostenmanagement. Unternehmen werden dabei unterstützt, Situationen zu untersuchen, zu überwachen, zu analysieren und dann zu agieren und zu reagieren. Big-Data und Datenanalyse können in quasi jeder Branche Anwendung finden, um Unternehmen bei der Entwicklung von Strategien für ihren Erfolg zu unterstützen.

Alteryx verfolgt hierbei das Ziel Big-Data, zu demokratisieren und findet damit bei den Kunden Anklang. Das bedienerfreundliche System ermöglicht jedem, vom promovierten Datenwissenschaftler bis zum normalen Kunden, aus der in seinem Unternehmen anfallenden Rohdaten aussagekräftige Informationen zu extrahieren. Der Erfolg spiegelt sich in der Netto-Expansionsrate des Unternehmens wider, die im letzten Quartal 132 % betrug. Das heißt, der durchschnittliche Kunde hat um 32 % mehr Dienstleistungen als im Vorjahr in Anspruch genommen - Kunden kommen nicht nur zurück, sondern kaufen auch mehr.

1. Quartal 2020

Alteryx hat am 06. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2020 berichtet. Auch Alteryx hat mit den Folgen der Maßnahmen rund um die Corona-Ausbreitung zu kämpfen. Das Unternehmen konnte zwar im ersten Quartal die seit vier Jahren anhaltende Strähne eines zweistelligen Umsatzwachstums fortsetzen, mit einem Plus von 43 % auf rund 109 Mio. USD, verfehlte dennoch die Erwartungen der Analysten. Zudem musste das Unternehmen zum ersten Mal seit 10 Quartalen einen EPS-Verlust berichten, in Höhe von -0,10 Cent. Im Vorjahresquartal berichtete das Unternehmen EPS von 4 Cent.

Alteryx hat folgende Erwartungen für das 2. Quartal 2020 bekannt gegeben:

Umsatz von 91 bis 95 Mio. USD, welches einem Anstieg von 10 % bis 15 % entsprichtEs erwartet einen bereinigten Verlust in der Größenordnung von 12 bis 18 Cent pro Aktie.

Die Erwartungen liegen unter den Analystenschätzungen und wäre das langsamste Wachstum seit mehr als vier Jahren.

Ein Blick auf den Chart

Alteryx hat gestern zum Ausbruch über das Allzeithoch von Mitte Februar angesetzt. Basierend auf der Strategie könnte dies Investoren interessante Einstiegs- bzw. Nachkaufchancen bieten. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn die Aktie die Marke 160,21 USD, den optimalen Kaufpunkt, mit hohem Volumen auf Tagesschlusskursbasis übertrifft. Das Volumen lag ca. 25 % über dem Durchschnitt und lässt damit etwas zu wünschen übrig. Die Strategie verlangt ein Volumen von rund 40 % über dem Durchschnitt. Der optimale Kaufpunkt entspricht dem Intraday Allzeithoch von Mitte Februar Plus 10 Cent. Einstiegschancen sind basierend auf der Strategie bis 5 % über diesem Kaufpunkt gegeben, das heißt bis rund 168,23 USD. Die Aktie sollte in den nächsten Tagen unter Beobachtung gehalten werden, um zu sehen ob der Ausbruch gelingt.

Während eines gesunden Marktaufwärtstrends wird basierend auf der Strategie nach so einem Ausbruch ein Kurswachstum von mindestens 20 %-25 % erwartet.

Alteryx - AktieFazit

Kurzfristig stehen die Chance bei Alteryx gut und auch langfristig ist das Unternehmen stark positioniert, um sich als Gewinner in seiner Branche zu etablieren. Die mittelfristige Entwicklung könnte von den nächsten Quartalszahlen abhängen, die Alteryx voraussichtlich am 29. Juli berichtet (der Termin wurde noch nicht bestätigt). Ein Verfehlen der Analystenerwartungen könnte starke Kursrückgänge nach sich ziehen und auch eine Punktlandung könnte den Aktienkurs belasten. Ein Übertreffen der Erwartungen, je nach Ausmaß, könnte jedoch den Kurs stark nach oben treiben und als Startschuss für eine weitere mittelfristige Rally dienen.

