Altmaier "befremdet" wegen Apas-Geschäften mit Wirecard-Aktien

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die Wirecard-Aktiengeschäfte des Chefs der Wirtschaftsprüferaufsicht Apas kritisch hinterfragen.

"Das hat mich befremdet", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Er habe aber erst in der Nacht davon Kenntnis bekommen. "Wir werden mit den Beteiligten sprechen." Dabei werde geprüft, ob Regeln eingehalten worden seien - und ob es Konsequenzen geben müsse. Sorgfalt gehe aber vor Schnellschüssen. Das Thema werde am Freitag sehr intensiv besprochen.

Apas-Chef Ralf Bose hatte zuvor im parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Bundestages nach Angaben von Teilnehmern eingeräumt, wenige Wochen vor dem Kollaps des Zahlungsabwicklers noch mit Wirecard-Aktien gehandelt zu haben. Mehrere Abgeordnete forderten daraufhin seine Entlassung.

Die Apas ist für die Aufsicht von Wirtschaftsprüfern wie EY oder KPMG zuständig. Das Bundeswirtschaftsministerium wiederum hat die Rechtsaufsicht über die Apas. In dem milliardenschweren Skandal hat EY jahrelang die Wirecard-Bilanzen testiert. Nachdem riesige Luftbuchungen bestätigten wurden, brach der frühere Dax-Konzern im Juni zusammen.