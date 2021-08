Altmaier - Corona-Wirtschaftshilfen werden bis Ende 2021 verlängert

Berlin (Reuters) - Die Corona-Wirtschaftshilfen werden um drei Monate bis zum Jahresende 2021 verlängert.

Das sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern. "Wir stehen damit weiter fest an der Seite unserer Unternehmen und Beschäftigten." Für die Wirtschaft blieben Impffortschritte der entscheidende Schlüssel.

Im Beschluss zum Corona-Gipfel werden als Beispiel die Überbrückungshilfen genannt. Sie laufen bislang bis Ende September. Besonders stark von der Pandemie getroffene Firmen können im Rahmen dieser Hilfen einen Großteil ihrer Fixkosten ersetzt bekommen. "Die Länder bitten den Bund, auch den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld zu verlängern." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat laut Teilnehmern beim Gipfel gesagt, sie müsse dies erst noch in der Unionsfraktion im Bundestag durchsetzen. Der Einzelhandelsverband HDE begrüßte die Schritte: "Bund und Länder müssen jetzt die gefassten Beschlüsse schnell in die Praxis umsetzen."

Um Infektionen in Büros und Fabriken zu verhindern, sollen zudem die bestehenden Maßnahmen der Arbeitsschutzverordnung an die aktuelle Situation angepasst und verlängert werden. Der Handwerksverband ZDH kritisierte die Formulierung im Beschluss als zu vage. Firmen müssen damit weiter Hygienekonzepte haben und ihren Mitarbeitern Gratis-Tests anbieten.

Selbst will der Staat aber Ungeimpften ab Mitte Oktober die Kosten für Tests aufbürden. Das stieß umgehend auf Ablehnung der Arbeitgeber: "Wenn der Staat sich aus der Finanzierung der kostenfreien Corona-Tests zurückzieht, muss auch das verpflichtende Testangebot der Arbeitgeber enden. Der Staat darf die Kosten für Tests nicht einseitig auf die Arbeitgeber abwälzen. Die entsprechende Regelung in der Corona-Arbeitsschutzverordnung muss daher spätestens mit dem 11. Oktober auslaufen." Ähnlich äußerte sich Handwerks-Präsident Hans Peter Wollseifer: "Testangebote können sicherlich in den Betrieben aufrechterhalten werden, allerdings ist ihnen nicht zuzumuten, dann auch weiter voll die Kosten dieses Angebots zu tragen."