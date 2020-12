Altmaier - EU-Klimaziel zwingt uns zu höherem Anteil Erneuerbarer Energie

Berlin (Reuters) - Wegen des verschärften EU-Klimaziels für 2030 hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier auch für Deutschland neue Vorgabe ins Auge gefasst.

"Das Ziel bedeutet, wir müssen unsere Anstrengungen in allen Sektoren deutlich erhöhen", sagte er zum Auftakt der EU-Energieminister-Konferenz am Montag. "Dazu ist auch Deutschland bereit", sicherte er zu. "Wir werden den Anteil der erneuerbaren Energien in allen Sektoren verstärken und in allen Bereichen deutliche Fortschritte bei der Energie-Effizien erreichen müssen."

Altmaier hatte im Sommer einen Entwurf für ein neues Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) vorgelegt, das aber die erhöhten Klimaziele der EU noch nicht spiegelt. Besonders die SPD hatte auf Nachbesserungen gedrängt. Nach Reuters-Informationen aus Koalitionskreisen haben sich Union und SPD im Ringen um das EEG am Sonntagabend auf eine Kompromiss verständigt.

Die EU-Mitgliedsstaaten hatten am Freitag beschlossen, dass die CO2-Reduktion bis 2030 mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 betragen muss. Bisher lag das Ziel bei 40 Prozent.