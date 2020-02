Altmaier: EU-Vietnam-Abkommen wichtiges Zeichen gegen Protektionismus

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht das Votum des EU-Parlaments für ein Freihandelsabkommen mit Vietnam als "wichtiges Zeichen für Freihandel und gegen Protektionismus". "Vietnam ist ein wachstumsstarker Markt mit einem enormen Marktpotenzial für europäische Produkte und Dienstleistungen", erklärte der CDU-Politiker am Mittwoch. Die Vereinbarungen sicherten "den Zugang unserer Produkte zu diesem immer wichtiger werdenden Markt".

Das Europaparlament hatte zuvor in Straßburg grünes Licht für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam gegeben. Einige Europaabgeordnete sehen dies wegen der Menschenrechtslage in Vietnam kritisch. Vietnam hat über das Abkommen noch nicht abgestimmt. Das Europaparlament stimmte am Mittwoch auch einem Investitionsschutzabkommen mit Vietnam zu, dieses muss aber noch von den nationalen Parlamenten der EU-Staaten ratifiziert werden.

Aus der deutschen Wirtschaft wurde die Entscheidung des EU-Parlaments begrüßt. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, sagte: "Die Industrie ist über die Annahme der Abkommen erleichtert und fordert, die Verträge zügig in Kraft zu setzen." Der Außenhandelsverband BGA sprach von einer großen Chance für europäische Unternehmen. "Es ist das ehrgeizigste Handelsabkommen, das jemals von der EU mit einem Entwicklungsland ausgehandelt wurde und wird zu einer Vertiefung der Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen auf beiden Seiten führen", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Holger Bingmann./sku/DP/jha