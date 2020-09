Altmaier - EU wird europäische Stahlbranche schützen

Berlin (Reuters) - Die EU-Staaten sind sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zufolge einig, die europäische Stahlindustrie auch beim geplanten ökologischen Umbau zu unterstützen.

"Wir wollen und wir werden die europäischen Stahlarbeiter nicht im Stich lasen", sagte Altmaier am Montag vor einem Treffen der EU-Handelsminister in Berlin. Stahlerzeugung gehöre zu den Kernfähigkeiten der EU. Deshalb müsse die EU sowohl handels- als auch industriepolitisch reagieren, weil es in der Welt bereits Überkapazitäten gebe und der gewünschte "grüne" Stahl in der Herstellung teurer sei. Dies gelte aber auch für die Chemie- und die Grundstoffindustrie.

Deutschland sei als derzeitige EU-Ratspräsidentschaft offen dafür, welchen Weg zum Schutz gegen Wettbewerbsverzerrungen man dabei gehen solle, betonte der CDU-Politiker mit Blick auf die von der EU-Kommission vorgeschlagene EU-Grenzsteuer für den Import von Waren, die mit weniger Umweltauflagen produziert werden.