Altmaier hofft auf schnelle Auszahlung von EU-Geldern noch 2020

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hofft auf eine schnelle Auszahlung der geplanten EU-Hilfen für stark von der Coronavirus-Pandemie betroffene Staaten.

"Die Gelder sollten so schnell fließen wie möglich", sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin. "Deshalb gebe ich mich nicht damit zufrieden zu sagen, sie fließen erst im nächsten Jahr."

Europa droht dieses Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie die schwerste Rezession der Nachkriegszeit. Um die Wende zu bringen, haben die EU-Staaten nach tagelangen Verhandlungen gerade einen 750 Milliarden Euro schweren Aufbaufonds beschlossen, daneben auch den EU-Haushaltsrahmen von 2021 bis 2027 mit einem Umfang von über einer Billion Euro.

Die Einigung auf dem EU-Gipfel werde die wirtschaftliche Erholung beschleunigen. Investitionen seien nun sicherer, so Altmaier. In Europa werde es 2021 in allen EU-Ländern wieder Wachstum geben.