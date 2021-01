Altmaier - Impfstoff-Zwangslizenzen sind "Mittel der letzten Wahl"

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist nicht grundsätzlich gegen Zwangslizenzen, um andere Pharmafirmen zur Produktion von Corona-Impfstoffen zu verpflichten.

"Das ist für mich ein Mittel der letzten Wahl, wenn es zu freiwilligen Kooperationen nicht kommt", sagte der CDU-Politiker am späten Donnerstagabend im ZDF. Nicht jede Fabrik sei dafür aber geeignet. "Wenn das irgendwo scheitern sollte, weil es keinen guten Willen gibt, dann wäre ich bereit, in so einem Fall auch über Zwangslizenzen zu sprechen."