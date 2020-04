Altmaier: Keine unternehmerische Entscheidung bei Staatsbeteiligung

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Peter Altmaier will nicht, dass der Bund unternehmerische Entscheidungen trifft, wenn er sich in der Corona-Krise an großen Unternehmen beteiligt. "Es ist mir wichtig, dass wir nicht den Fehler machen, zu glauben, dass der Staat unternehmerische Entscheidungen treffen kann oder soll", sagte Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin. Außerdem sollten alle Maßnahmen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zeitlich begrenzt werden. Zugleich erwarte er, dass die Unternehmen selbst keine Dividenden ausschütteten und sich auch das Management entsprechend einbringe.

Konkret zu möglichen Staatshilfen für die Lufthansa wollte sich Altmaier nicht äußern. Derzeit laufen nach dpa-Informationen unverbindliche Gespräche dazu. Die Führung des Dax -Konzerns denkt zugleich laut über eine mögliche Insolvenz nach, die nach dem Vorbild der Condor in Eigenverwaltung abgewickelt werden könnte./tam/DP/mis