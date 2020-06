Altmaier kündigt baldige Aufhebung von Solar-Förderdeckel an

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die Aufhebung des Förderdeckels für neue Solaranlagen noch vor der Sommerpause Anfang Juli auf den Weg bringen. Das kündigte er am Donnerstag in Berlin an. Dies sei ein wichtiger Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien, machte Altmaier klar.

Im Jahr 2012 war aus Kostengründen die Förderung bei einer installierten Solarkapazität von insgesamt 52 Gigawatt gedeckelt worden. Die Förderkosten zahlen die Verbraucher über den Strompreis. Dieser ist zuletzt weiter gestiegen. Der Förderdeckel ist nach Branchenangaben bald erreicht. Der Bundesverband Solarwirtschaft befürchtet einen Einbruch beim Ausbau, wenn der Deckel nicht aufgehoben wird./hoe/DP/fba