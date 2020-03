Altmaier lädt für Dienstag zu Corona-Gipfel mit Länderkollegen

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will sich nächste Woche mit seinen Amtskollegen aus den Ländern zum Coronavirus abstimmen.

In einem Brief an die Minister der Länder, der Reuters am Freitag vorlag, hieß es, es gehe in Zeiten der Unsicherheit um einen verstärkten Informationsaustausch. Das Treffen ist am Dienstagmittag in Berlin geplant.

Zudem werde es demnächst auch mit den Spitzen der Wirtschaftsforschungsinstitute einen Austausch geben, sagte eine Sprecherin des CDU-Politikers. "Minister Altmaier hat das Thema Corona zudem auf die Tagesordnung des nächsten Rates der EU-Handelsminister gesetzt und wird dort eine europaweite Analyse der Auswirkungen des Virus auf den Handel anregen."

Altmaier hatte zuletzt vor allem kleineren Betrieben Hilfen versprochen. In einem ersten Schritt geht es dabei um Bürgschaften, Liquiditätshilfen und Kurzarbeitergeld. Bei Bedarf könnten bestehende Töpfe aufgestockt werden. Ein Konjunkturprogramm steht als grundsätzliche Option im Raum, ist bislang von der Regierung aber noch nicht konkret geplant.