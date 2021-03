Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier macht Unternehmen Hoffnung auf baldige Corona-Lockerungen.

Noch im März könne es weitere Öffnungen von zwangsweise geschlossenen Unternehmen geben, sagte der CDU-Politiker am Montagabend bei einer virtuellen Veranstaltung des Mittelstandsverbands BVMW. "Wir brauchen eine klare Perspektive." Dies gelte besonders für die Gastronomie und den Einzelhandel.

Es müsse Corona-Lockerungen geben, trotzdem gleichzeitig eine dritte Infektionswelle verhindert werden, ergänzte Altmaier, der zuletzt mit zahlreichen Verbänden und den Wirtschaftsministern der Bundesländer ein Konzept für Öffnungen erarbeitet hat. Dies werde hoffentlich am Mittwoch bei den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten zur Corona-Lage in die Ergebnisse einfließen. Die Umstände vor Ort müssten stärker ins Visier genommen werden, so Altmaier. Dabei könne es keine Orientierung mehr nur an einer bestimmten Infektionszahl geben, auch die Lage der Gesundheitsämter und Krankenhäuser müsse berücksichtigt werden.

BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger kritisierte die weiterhin nur schleppend fließenden Corona-Hilfen des Staates. "Wenn schon das Virus nicht schnell genug zum Stillstand kommt, dann müssen zumindest die Finanzhilfen schnell zum Einsatz kommen." Dies sei bislang immer noch nicht geschehen. "Dieser hausgemachte Bürokratie-Skandal wird zum Todesstoß für viele Unternehmen."