Altmaier misst Bund-Länder-Beratungen hohe Bedeutung zu

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier misst den Beratungen von Bund und Ländern an diesem Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise eine hohe Bedeutung zu. "Das ist diesmal eine der entscheidenden Ministerpräsidentenkonferenzen in der gesamten Geschichte des Föderalismus", sagte der CDU-Politiker in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft für einen Mittelstandskongress der Unions-Bundestagsfraktion am Mittwoch.

"Es kommt darauf an und davon hängt viel ab, ob es uns gelingt, durch ein starkes gemeinsames föderales Auftreten und Agieren dafür zu sorgen, dass die Pandemie, was die gesundheitlichen Folgen angeht, in den Griff bekommen wird", sagte Altmaier. Er nahm am Mittwoch an den Beratungen von Bund und Ländern teil. Es komme darauf an, eine Überforderung des Gesundheitswesens verhindern. Zugleich sagte Altmaier: "Es kommt auch darauf an, dass wir den Menschen irgendwann wieder ein einigermaßen normales Leben ermöglichen."

Altmaier stellte bei einer Verlängerung des Teil-Lockdowns bis kurz vor Weihnachten weitere Finanzhilfen für betroffene Firmen in Aussicht. Die Bundesregierung werde nicht nachlassen zu versuchen, alle notwendigen Entscheidungen zu flankieren./hoe/DP/eas