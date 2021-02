Altmaier - Prüfen Zusammenarbeit mit Russland bei Wasserstoff-Produktion

Frankfurt (Reuters) - Deutschland steht nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in engem Austausch mit Russland beim Thema Wasserstoff.

Russland könne mit Deutschland bei der Produktion und beim Transport des klimafreundlichen Energieträgers zusammenarbeiten, sagte Altmaier auf einer Internet-Veranstaltung am Dienstag. Der russische Industrieminister Denis Manturow erklärte in dem selben Webcast, sein Land sei darauf eingestellt, Investitionen in die Technologie zu priorisieren.

Die Bundesregierung subventioniert mit Milliarden-Aufwand die industrielle Produktion von grünem Wasserstoff - um diesen vor allem in der Industrie, im Schwerlastverkehr und im Schiffsverkehr einzusetzen. Dafür muss der Wasserstoff teils über große Distanzen transportiert werden, etwa wenn er direkt auf hoher See mit Hilfe von Offshore-Windkraft erzeugt werden soll.