Altmaier rechnet mit hohen Investitionen in europäische Chipbranche

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet mit hohen Investitionen in die Chipbranche.

Es werde in Europa auf einen deutlich zweistelligen Milliarden-Betrag hinauslaufen, idealerweise rund 50 Milliarden Euro, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in einer virtuellen Konferenz mehrerer Zeitungen. Der Staat werde in etwa 20 bis 40 Prozent des gesamten Investitionsvolumens tragen, das zusammen mit Unternehmen gestemmt werden solle.

19 EU-Länder hatten sich im Dezember zusammengeschlossen, um den Rückstand in der Chipbranche zu Asien und den USA mit gemeinsamen Unternehmensprojekten zu verringern. Zu den Unterzeichnern der Initiative im Bereich Mikroprozessoren und Halbleitertechnologien gehören unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande. In den Ländern können nun gemeinsame Industrie-Allianzen gebildet werden. Für diese würden dann weniger scharfe Vorgaben zu Staatshilfen greifen, weil sie von strategischer Bedeutung für Europa sind.

In einem ersten konkreten Schritt können in Deutschland Firmen ihr Interesse bekunden. Bis zum 1. März sollen Vorhaben skizziert werden.

Der europäische Anteil am weltweiten Halbleitermarkt beläuft sich auf lediglich rund zehn Prozent. Im Bereich Batteriezellen, die für die E-Mobilität und die Energiewende eine wichtige Rolle spielen, fördert Europa bereits seit längerem mit gemeinsamen Projekten und vergleichsweise hohen staatlichen Subventionen den Aufbau von eigenen Produktionskapazitäten. Auch hier soll die Abhängigkeit von Asien reduziert werden.