Altmaier sagt Stahlindustrie zusätzliche fünf Milliarden Euro zu

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagt der deutschen Stahlindustrie beim Klimaschutz weitere Staatsgelder zu.

Im Zeitraum 2022 bis 2024 müssten mindestens fünf Milliarden Euro zusätzlich mobilisiert werden, sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin. Die Transformation der Branche müsse rasch angegangen werden. Die Unternehmen bräuchten Planungssicherheit bei Investitionen. Altmaier hatte am Montag mit Spitzenvertretern der Branche beraten.