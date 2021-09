Altmaier sagt wegen Krankenhaus-Einlieferung IAA-Termine ab

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat nach einer Krankenhaus-Einlieferung seine Termine auf der Automesse in München abgesagt.

Er werde dort am Mittwoch von der Parlamentarischen Staatssekretärin Elisabeth Winkelmeier-Becker vertreten, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mit.

Am Morgen hatte Altmaier Entwarnung zu seinem Gesundheitszustand gegeben. "Mir geht es wieder sehr gut", twitterte er. Seine Aufnahme ins Krankenhaus nach einem arbeitsreichen Tag sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. "Die bisherigen Untersuchungen haben die Sorgen meiner Mitarbeiter jedoch nicht bestätigt." Altmaier bedankte sich für die vielen guten Wünsche, die ihn erreicht hätten.

Altmaier war am Montagabend der "Bild"-Zeitung zufolge gegen 21.00 Uhr mit dem Rettungswagen in die Berliner Charite gebracht worden. Er sei bei einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses im Hotel Ritz-Carlton gewesen. Er habe sich bereits vor dem Treffen über Unwohlsein beklagt, berichtete das Blatt unter Berufung auf Teilnehmer. Über die genaue medizinische Ursache für den Notarzt-Einsatz wurde bislang nichts bekannt.

Reuters-Informationen zufolge war Altmaier am Dienstagnachmittag weiterhin im Krankenhaus. Im Oktober 2020 war der CDU-Politiker von einer Bühne gestürzt. Dabei hatte er sich einen Nasenbeinbruch und eine Platzwunde am Kopf zugezogen.