Altmaier - Trump-Infektion zeigt Wichtigkeit von Schutzmasken & Co

Berlin (Reuters) - Die Corona-Erkrankung von US-Präsident Donald Trump ist nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ein weiterer Beleg dafür, dass Politiker die Pandemie ernst nehmen müssen und die Gefahren des Erregers nicht verharmlosen dürfen.

"Das bestätigt eigentlich, was wir immer gesagt haben, dass es wichtig ist, dass man sich und andere schützt," sagte Altmaier am Sonntagabend in der ARD-Sendung Anne Will. Dazu gehöre es, eine Schutzmaske zu tragen und genügend Abstand zu anderen zu wahren. "Und was mich wütend macht, ist der Umstand, dass es immer wieder Politiker gibt, in der Partei von Donald Trump, aber auch in anderen Ländern und auch hier bei uns einige, die das verharmlosen, die so tun, als könnte man diesem Virus die Stirn bieten und nichts würde geschehen." Das Gegenteil sei der Fall bei 200.000 Toten allein in den USA innerhalb eines halben Jahres. "Das sind Menschen, von denen noch viele leben könnten, wenn die Seuche, die Pandemie richtig bekämpft worden wäre."