Altmaier: Verbraucher profitieren von Stromnetzausbau

WILSTER (dpa-AFX) - Durch den milliardenschweren Ausbau der Stromnetze in Europa werden nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) langfristig die Strompreise sinken. "Die Energiewende wird insgesamt günstiger und preiswerter für den Verbraucher, wenn sie europäisch ist, weil wir nur in ganz wenigen Ausnahmefällen eine Situation haben, dass nirgendwo der Wind weht und die Sonne scheint und die Wasserkraft nicht verfügbar ist", sagte Altmaier am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnung der Stromleitung "Nordlink" zwischen Deutschland und Norwegen.

Die rund zwei Milliarden Euro teure Stromtrasse zwischen dem schleswig-holsteinischen Wilster und dem norwegischen Tonstad verbindet erstmals die Strommärkte beider Länder und gilt als Meilenstein der Energiewende. Sie ermöglicht Norwegen den Zugang zu deutschem Windstrom und im Gegenzug Deutschland den Zugang zu Strom aus den gewaltigen norwegischen Wasserkraftwerken.

Durch die Integration der Strommärkte steigt laut Altmaier auch die Versorgungssicherheit. Der Minister bezeichnete den Start von "Nordlink" als Zeitenwende, weil zum ersten Mal der Nachweis erbracht werde, dass mit Erneuerbaren Energien eine sichere Stromversorgung rund um die Uhr möglich ist. "Die Erneuerbaren schaffen es, das Stromnetz aus eigener Kraft stabil zu halten, das ist etwas, was weltweit Beachtung findet."/kf/DP/stw