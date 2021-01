Altmaier verspricht nach massiver Kritik mehr Tempo bei November-Hilfen

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier hat nach massiver Kritik von Unternehmen und Verbänden mehr Tempo bei den Auszahlungen der November-Hilfen versprochen.

Seit einigen Tagen würden die endgültigen Beträge ausgeschüttet und nicht mehr nur die ersten Abschlagszahlungen. Dadurch seien bereits 20 Millionen Euro zusätzlich abgeflossen, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. "Das ist aber erst der Anfang." Bis Ostern, also Anfang April, dürften es drei bis vier Milliarden Euro werden.

Im Rahmen der November-Hilfen können Unternehmen, die wegen der Pandemie zwangsweise schließen mussten, Entschädigungen für Umsatzausfälle bekommen. Bislang wurden aber erst Abschlagszahlungen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro ausgeschüttet. Das ist nur ein Bruchteil der vorgesehenen Summen von insgesamt rund 15 Milliarden Euro. Die Wirtschaft klagt über zu viel Bürokratie bei den Anträgen, die sich bislang auf ein Volumen von fünf Milliarden Euro summieren. Altmaier verteidigte die Auszahlung mit der "schwierigen Programmierung" der digitalen Plattform, die nun aber in der Lage sei, die vielen Anträge abzuarbeiten. Hier habe der Bund den Ländern geholfen, weil diese damit überfordert gewesen wären.

Altmaier ergänzte, bei den ähnlich angelegten Dezember-Hilfen sei im Februar mit den endgültigen Auszahlungen zu rechnen. Von den Schließungen im Dezember sind wie im November vor allem Restaurants, Hotels und Freizeitstätten betroffen. Die Grünen warfen der Regierung Versagen vor. Firmen bekämen keine schnellen Hilfen. "Die Auszahlung stockt gewaltig", sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin, Katharina Dröge. "Viele Firmen stehen vor akuten Liquiditätsproblemen und den Trümmern ihrer Existenz."